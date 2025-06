Sony ha rivelato pochi giorni fa una serie di novità interessanti per gli abbonati PlayStation Plus Premium, tra cui l'arrivo di alcuni grandi classici del catalogo PS1, provenienti da due delle saghe più iconiche della prima era PlayStation: Resident Evil e Twisted Metal.

A partire dal 15 luglio, faranno il loro ingresso nella sezione Classics due capitoli del celebre gioco di combattimenti su quattro ruote: Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4.

Un’uscita perfettamente sincronizzata con il debutto della seconda stagione della serie TV di Peacock, fissato per il 31 luglio. Per i fan della follia motorizzata e del clown psicopatico Sweet Tooth, si tratta di un doppio appuntamento da non perdere.

Ma le sorprese non finiscono qui: a fare compagnia ai giochi di David Jaffe ci saranno anche due capolavori del survival horror firmati Capcom. Resident Evil 2 e Resident Evil 3, nella loro incarnazione originale per PS1, torneranno a terrorizzare i giocatori nel corso dell’estate, anche se Sony non ha ancora comunicato una data esatta.

Entrambi i giochi rappresentano due dei momenti più iconici della saga, con protagonisti Leon Kennedy, Claire Redfield e Jill Valentine, immersi nel disastro biologico di Raccoon City. Un’occasione perfetta per i fan storici e per chi vuole scoprire le origini di una delle serie horror più longeve e amate di sempre.

Oltre ai titoli PS1, Sony ha confermato l’arrivo di un altro classico: Deus Ex: The Conspiracy, versione PS2 dell’RPG cyberpunk del 2002, sarà disponibile dal 17 giugno sempre per gli utenti Premium.

Importante: i giochi del Classics Catalog sono accessibili solo agli abbonati PlayStation Plus Premium (potete abbonarvi su Amazon). Non vanno confusi con i titoli del Game Catalog, che include produzioni PS4/PS5 moderne ed è disponibile anche per gli utenti Extra.



Dopo anni di richieste da parte dei fan, Sony sembra finalmente pronta a valorizzare davvero il suo sterminato archivio di giochi classici. La scelta di riportare in vita non solo i Resident Evil originali ma anche i folli Twisted Metal — proprio mentre la serie TV si prepara a tornare — dimostra una strategia ben ponderata, capace di mescolare nostalgia e marketing intelligente.

Ora resta solo una domanda: riuscirà Sony a mantenere questo ritmo nei prossimi mesi? Nell'attesa di scoprirlo, ecco i giochi gratis PS Pkus di giugno.