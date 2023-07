PlayStation Plus ora vi fa provare gratis The Callisto Protocol

In queste ore, è stato confermato l'arrivo di una nuova versione di prova gratis per un gioco molto recente, su PlayStation Plus Premium: si tratta di The Callisto Protocol che, come riferito da Eurogamer.net, ora gli abbonati possono testare liberamente per un'ora, prima di decidere se passare all'acquisto definitivo o abbandonare lì la loro avventura.

Il gioco, arrivato lo scorso mese di dicembre, si è affacciato sul mercato con enormi ambizioni (ed è costato parecchio): diverse delle sue caratteristiche hanno convinto il nostro Domenico Musicò nella video recensione, anche se non si raggiungono i fasti di Dead Space – saga classica da cui l'autore di The Callisto Protocol proviene.

Questa versione di prova rientra purtroppo in quelle particolarmente "corte" proposte da PS Plus Premium (potete abbonarvi su Amazon): altri giochi, infatti, permettono di avere l'accesso per tre ore, prima di interrompersi. In questo caso, invece, toccherà accontentarsi di una sola ora, che dovrebbe essere comunque sufficiente a capire se l'orrore spaziale proposto dal titolo possa essere o non essere nelle vostre corde.

Il tempismo non è ovviamente casuale: è di questi giorni la notizia dell'arrivo del DLC di espansione di The Callisto Protocol: la speranza del publisher, insomma, è che più giocatori si avvicinino al titolo grazie a PS Plus, con la prospettiva che poi procedano magari ad acquistare e giocare anche l'espansione.

Nella recensione, Musicò aveva sottolineato che «nonostante sia derivativo e molto conservativo, The Callisto Protocol dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti».

Il gioco è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per approfondire, invece, le caratteristiche e i benefit inclusi nei diversi livelli di PlayStation Plus, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida dedicata.