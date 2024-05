PlayStation Plus Extra e Premium, nuovo gioco gratis di maggio disponibile da ora

Per celebrare l'inizio degli sconti Days of Play, PlayStation Plus Extra e Premium hanno aggiornato il proprio catalogo con un nuovo gioco gratis, già disponibile da questo momento per il download.

Come già annunciato nelle scorse ore, gli utenti iscritti ai piani più costosi del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno scaricare da questo momento Dredge, la gradevole avventura di pesca sviluppata da Black Salt Games.

In questa produzione dovrete mettervi a pilotare un peschereccio, scoprendo cosa si nasconde nelle profondità marine e vendendo i vostri pesci agli abitanti, stando però sempre attenti ai pericoli che si nascondono nell'oscurità.

Una premessa semplice ma decisamente interessante, al punto che proprio nelle scorse settimane è stato annunciato che diventerà un film.

Se vi abbiamo incuriosito e siete iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, potete scaricare gratuitamente Dredge già da adesso sulle vostre console PS5 e PS4, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Non dovete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale su PlayStation Store — o procedere via browser al seguente indirizzo — per aggiungere il titolo alla vostra raccolta e iniziare subito a giocarci.

Vi auguriamo dunque buon divertimento con il vostro nuovo omaggio: nel frattempo, se volete saperne di più su questa intrigante e rilassante produzione pubblicata da Team 17, vi lasciamo alla nostra recensione di Dredge.

Cogliamo l'occasione per segnalare che i giochi gratuiti di maggio non sono affatto finiti: il 31 maggio, ovvero l'ultimo giorno del mese, sarà disponibile un altro omaggio scaricabile per i fan LEGO e dei supereroi Marvel.

Restando in tema di novità per i Days of Play, segnaliamo anche che potete trovare tantissimi sconti su prodotti a tema PlayStation, anche su hardware e abbonamenti: trovate tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.

Ma sono ovviamente disponibili anche gli sconti dedicati di PlayStation Store: abbiamo già riepilogato per voi i migliori videogiochi da acquistare in offerta.