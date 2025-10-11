Entrare nel mondo di Little Nightmares 3 significa abbandonarsi a un incubo fatto di ombre, inquietudine e ingegno. Il nuovo capitolo della serie firmata Supermassive Games e Bandai Namco (qui trovate la nostra recensione) ci trasporta in luoghi disturbanti come il Carnevale, la Necropoli e la Fabbrica di Caramelle; nomi che evocano fascino e mistero ma che, in realtà, nascondono solo orrore e pericoli. Per sopravvivere e scoprire i segreti di The Nowhere, serviranno nervi saldi, spirito d’osservazione e una buona dose di collaborazione, soprattutto se si gioca in coppia.

Che tu scelga di affrontare il gioco in cooperativa o in solitaria, ci saranno momenti in cui ti sentirai intrappolato da enigmi apparentemente impossibili o da creature pronte a ghermirti nell’ombra.

Ma niente paura: seguendo questi consigli potrai affrontare al meglio ogni sfida, evitare gli errori più comuni e, con un po’ di astuzia, trovare la via d’uscita anche dai luoghi più claustrofobici.

Conoscere le abilità di entrambi i personaggi

In Little Nightmares 3 controlli due protagonisti: Low e Alone. Capire le loro abilità è fondamentale per progredire, poiché il gioco si basa sulla collaborazione.

Low è armato di un arco , utile per colpire pulsanti lontani o bersagli fuori portata. Tuttavia, non ha molta forza fisica, quindi non potrà rompere ostacoli pesanti.

è armato di un , utile per colpire pulsanti lontani o bersagli fuori portata. Tuttavia, non ha molta forza fisica, quindi non potrà rompere ostacoli pesanti. Alone, invece, brandisce una chiave inglese, perfetta per distruggere oggetti, rompere assi o abbattere pareti incrinate, ma con una portata limitata.

In modalità co-op, la comunicazione tra giocatori è essenziale: a volte l’uno dovrà attirare l’attenzione di un nemico mentre l’altro risolve un enigma. In solo, invece, il compagno controllato dall’IA può non agire automaticamente: ricordati quindi di impartire comandi quando serve, specialmente nelle situazioni che richiedono abilità specifiche.

Riponi l’arma quando non serve

Tenere l’arma in mano può sembrare una buona idea, ma in Little Nightmares 3 ti limiterà nei movimenti. Con l’arco o la chiave inglese estratti, non puoi correre, saltare o afferrare oggetti. Questo può rendere difficoltoso attraversare alcune aree o persino impedirti di progredire.

La regola d’oro è semplice: usa l’arma solo quando serve. Appena finisci, riponila per tornare agile e pronto a reagire. Per farlo, premi F su tastiera, Cerchio su controller PlayStation, B su Xbox o A su Nintendo Switch.

Cerca muri e oggetti distruttibili

Restare bloccati in una stanza è un’esperienza comune in Little Nightmares 3, ma spesso la soluzione è proprio sotto i tuoi occhi. Se non trovi uscite evidenti, osserva attentamente l’ambiente: molte pareti, pavimenti e oggetti possono essere rotti, spostati o scalati.

In particolare, controlla se:

Ci sono mattoni allentati o sezioni porose nella pietra: colpiscile con la chiave inglese.

Sono presenti assi di legno che tu e il tuo compagno potete tirare via insieme.

Esistono piccoli passaggi o aperture nei muri, magari vicino al soffitto: spesso ci si può arrampicare o strisciare all’interno.

Alcuni muri o scaffali, anche se non sembrano tali, possono essere scalati: prova sempre a interagire, potresti scoprire una via nascosta.

Insomma, nel mondo di Little Nightmares 3, ciò che sembra solido o decorativo può rivelarsi la chiave per la libertà.

Chiama l’IA quando sei bloccato

In modalità solitaria, non dimenticare che puoi chiamare il tuo compagno controllato dall’IA per chiedere aiuto. Anche se non sempre agisce da solo, con un tuo richiamo può sbloccare situazioni che sembrano senza via d’uscita.

Premi Q su tastiera, Triangolo su PlayStation, Y su Xbox o X su Nintendo per attirare la sua attenzione.

A volte il personaggio potrà, per esempio, colpire un pulsante nascosto con l’arco anche se tu non lo vedi direttamente. In questi casi, basta posizionarsi nella zona giusta e dare il comando: l’IA farà il resto.

Segui una “checklist” per risolvere gli enigmi

Quando non riesci a proseguire, non scoraggiarti. Gli enigmi di Little Nightmares 3 seguono una logica precisa e le interazioni possibili sono limitate. Puoi saltare, spingere, tirare, colpire o trasportare oggetti: quindi, se ti blocchi, passa in rassegna questa breve lista mentale.

Controlla leve, pulsanti o corde . Se ci sono, probabilmente servono per attivare un meccanismo.

. Se ci sono, probabilmente servono per attivare un meccanismo. Sposta gli oggetti pesanti: alcuni richiedono la collaborazione di entrambi i personaggi.

alcuni richiedono la collaborazione di entrambi i personaggi. Rompi ciò che sembra fragile : anche se non è una parete, un oggetto può nascondere un passaggio o un indizio.

: anche se non è una parete, un oggetto può nascondere un passaggio o un indizio. Osserva gli oggetti luminosi o fuori posto : sono spesso elementi chiave di un enigma.

: sono spesso elementi chiave di un enigma. Riprova salti o percorsi che ti sembrano impossibili: a volte il gioco è più permissivo di quanto sembri.

Tenere la mente lucida e procedere con metodo è spesso il modo migliore per scoprire la soluzione senza frustrazione.

Ignora gli oggetti inutili

Nel corso dell’avventura troverai oggetti collezionabili come bambole, scarpe, palle o dolciumi. Anche se alcuni servono per sbloccare achievement o trofei, la maggior parte non ha alcuna utilità pratica. Non sprecare tempo cercando di usarli per risolvere enigmi: se un oggetto è indispensabile per procedere, si distinguerà visivamente dagli altri.

Raccogli pure ciò che ti incuriosisce per curiosità o completismo, ma non farti distrarre: spesso i veri segreti sono altrove, nascosti tra le ombre.

Sii paziente con i boss

In Little Nightmares 3, i boss non si affrontano con la forza, ma con l’astuzia. La sopravvivenza dipende da quanto riesci a nasconderti, osservare e fuggire al momento giusto.

Studia sempre i movimenti e i comportamenti del nemico: molti usano fasci di luce per individuarti, quindi resta al riparo finché non capisci il loro schema completo. Non uscire dal nascondiglio troppo presto, soprattutto se il boss cambia direzione o controlla più zone contemporaneamente.

In co-op, muovetevi uno alla volta, evitando di intralciarvi o attirare l’attenzione insieme. In solitaria, invece, il compagno IA resterà nascosto finché la strada non sarà sicura. Ricorda: la fretta è la nemica della sopravvivenza. In Little Nightmares 3, la pazienza è l’arma più potente che hai.