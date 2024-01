PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da oggi i primi giochi gratis del 2024

Anche per PlayStation Plus Extra e Premium è finalmente arrivato il momento di ricevere il primo grande aggiornamento del 2024: come ogni terzo martedì del mese, è arrivato il momento di scoprire i nuovi giochi gratis per gli abbonati.

A differenza dell'abbonamento Essential, i piani più elevati del servizio in abbonamento non richiederanno il riscatto dei nuovi titoli mensili, ma li aggiungeranno regolarmente a un catalogo accessibile in qualunque momento dai giocatori PlayStation.

Da oggi 16 gennaio 2024 potrete scaricare ben 14 giochi gratis sull'apposito catalogo, divisi in 9 omaggi per gli utenti Extra e altri 5 classici per chi è iscritto a Premium.

Di seguito troverete l'elenco completo di tutti i titoli aggiunti al servizio in abbonamento: potrete già scaricarli accedendo all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus sulle vostre console.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di gennaio 2024

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resident Evil 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hardspace: Shipbreaker | PS5

| PS5 LEGO City Undercover | PS4

| PS4 Just Cause 3 | PS4

| PS4 Session: Skate Sim | PS4, PS5

| PS4, PS5 Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

| PS4 Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

| PS4, PS5 Surviving the Aftermath | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di gennaio 2024

Rally Cross | PS4, PS5

| PS4, PS5 Star Wars: Episodio 1 La Minaccia Fantasma | PS4, PS5

| PS4, PS5 Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

| PS4 Legend of Mana | PS4

| PS4 Secret of Mana | PS4

Una line-up indubbiamente molto interessante, soprattutto per la presenza di Resident Evil 2, il remake del capolavoro horror di casa Capcom che, curiosamente, è stato offerto gratis da oggi anche su Xbox Game Pass.

Confermato anche il ritorno di uno dei più grandi giochi classici dedicati alla saga di Star Wars, ovviamente solo per gli utenti iscritti a Premium, ma tutti i titoli della raccolta sono meritevoli del vostro tempo.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sembra purtroppo che molti dei giochi gratis elencati non sono ancora disponibili per il download, anche se alcuni titoli come il già citato Star Wars Episodio 1 appaiono già scaricabili.

Il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente il catalogo e prepararvi al download dei titoli, non appena saranno disponibili presumibilmente nelle prossime ore.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati i prossimi giochi scaricabili: nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare i titoli di PS Plus Essential.