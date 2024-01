PlayStation Plus, Square svela un gioco gratis di febbraio

Lo sparatutto online a base di schiuma di Square Enix sarà disponibile il mese prossimo e sarà disponibile anche su PlayStation Plus.

Per gli abbonati che desiderano aggiungerlo alla propria libreria trovate gift card dedicate su Amazon) o per i non abbonati che desiderano acquistare il gioco, Foamstars verrà lanciato in esclusiva su PS4 e PS5 il 6 febbraio.

Per quanto riguarda il gioco in sé, Foamstars è un gioco multiplayer online 4 contro 4 in cui i giocatori assumono il ruolo dei Fomastar del titolo, di varie classi e abilità, per partecipare a un gioco chiamato Foamsmash. Il nostro Valentino lo ha del resto provato per voi proprio in queste ore.

Invece di sparare semplicemente all'avversario, l'obiettivo è quello di ricoprirlo di schiuma a sufficienza per poterlo colpire con un calcio in scivolata e metterlo fuori gioco. ù

La schiuma cambia anche la disposizione dell'arena, creando colline attraversabili e muri difensivi, e ci si può muovere attraverso la propria schiuma più velocemente di quella dell'avversario. Il gioco ha attirato paragoni con il celebre Splatoon di Nintendo fin dal suo reveal.

Ma non solo: Square Enix ha in programma di supportare il gioco con aggiornamenti stagionali per un anno, tra cui nuovi personaggi, mappe e modalità.

Il Season Pass per ogni stagione costerà 5,99 dollari. Al lancio, ci saranno tre modalità PvP, inclusa la modalità standard Happy Bath Survival.

Oltre alle modalità multigiocatore competitive, sono disponibili anche esperienze per giocatore singolo e in cooperativa.

È prevista una modalità missione per proteggere Bath Vegas (la città immaginaria in cui si svolge Foamstars) da ondate di "Bubble Beasties". G

Foamstars sarà disponibile per gli abbonati mensili a PlayStation Plus che potranno aggiungerlo alla loro libreria tra il 6 febbraio e il 4 marzo. Il gioco da solo costerà 29,99 dollari.

