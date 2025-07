Il mondo post-apocalittico di Borderlands 4 si arricchisce di nuovi dettagli attraverso le recenti riprese di gameplay pubblicate da Game Informer, che svelano aspetti inediti di Carcadia Burn, una delle quattro regioni che i giocatori dovranno esplorare nella loro missione contro il Timekeeper.

Questo territorio desolato rappresenta uno scenario chiave nell'economia narrativa del gioco, offrendo paesaggi brulli che sembrano raccontare storie di devastazione e conflitti passati. Le nuove sequenze mostrano con maggiore dettaglio gli elementi che caratterizzeranno l'esperienza di gioco in questa zona specifica.

Le riprese rivelano interessanti dinamiche tra personaggi già noti alla saga, in particolare attraverso una conversazione più approfondita tra Zane e Mad Moxxi che aggiunge spessore narrativo all'avventura.

Il gameplay mostra il giocatore impegnato in sessioni di platforming particolarmente impegnative, dove sarà necessario superare ampi vuoti e ostacoli verticali in compagnia di Zane. Questi momenti di gioco sembrano bilanciare sapientemente l'azione pura con elementi di esplorazione più riflessivi.

Uno degli aspetti più intriganti emersi dalle nuove informazioni riguarda il background della Ripper Queen, un personaggio la cui storia personale si intreccia direttamente con quella del principale antagonista.

Prima di diventare la figura che i giocatori incontreranno, questo personaggio operava sotto l'identità di General Callis, un passato militare che ha subito una svolta drammatica nel momento in cui ha deciso di rimuovere il Bolt del Timekeeper.

Questa azione ha scatenato conseguenze che si riflettono direttamente sul gameplay: le Ripper Hordes ora obbediscono ai suoi comandi, creando un esercito che ricorda da vicino i celebri Bandits di Pandora per stile e comportamento.

Si tratta di un elemento che dovrebbe risultare familiare ai veterani della serie, pur presentando caratteristiche distintive che si adattano al nuovo contesto narrativo.

Con il gioco che ha recentemente raggiunto la fase gold, l'uscita di Borderlands 4 è fissata per il 12 settembre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC al prezzo di 69,99 euro.

Gli utenti Nintendo dovranno attendere qualche settimana in più: la versione per Nintendo Switch 2 arriverà il 3 ottobre, anche se Gearbox non ha ancora comunicato il prezzo per questa piattaforma.