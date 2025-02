PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di febbraio 2025

Come ogni primo martedì del mese, anche oggi è stato rinnovato l'appuntamento con i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential, disponibili da questo momento per il download sulle vostre console.

Gli utenti PS5 potranno dunque godersi ben 3 nuovi titoli gratuiti da riscattare con il servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon): due di questi saranno disponibili anche su PS4, dato che si tratta di titoli cross-gen.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista completa di giochi gratis da riscattare, con tanto di link diretti per procedere anche via browser:

PlayStation Plus: giochi gratis di febbraio 2025

Il titolo più interessante della collezione è sicuramente High On Life, il folle sparatutto con alta dose di umorismo, ma anche il remake di Pac-Man World è decisamente interessante.

Il videogioco di punta del mese sarebbe invece Payday 3, ma il titolo multiplayer ha attirato molte polemiche per la sua inclusione, reputata il secondo "flop" di fila sul servizio in abbonamento, dopo il già controverso Suicide Squad a gennaio.

Comunque la pensiate al riguardo, tutti e 3 i nuovi giochi gratis mensili resteranno disponibili per il riscatto fino al 3 marzo 2025: dal prossimo 4 marzo, corrispondente come sempre al primo martedì del mese, potremo invece scoprire i nuovi titoli gratuiti da scaricare.

Non possiamo fare altro, come di consueto, che invitarvi a riscattare tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene: potrete sempre procedere al download in un secondo momento, a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento.

Ricordiamo che è stata annunciata anche una novità importante: dal prossimo mese non verranno più proposti giochi esclusivi PS4 su PlayStation Plus, anche se continueranno a essere disponibili titoli cross-gen.

Se siete invece iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, non dimenticatevi di dare un'occhiata alle ultime aggiunte del Catalogo: tra i nuovi titoli c'è anche God of War Ragnarok.