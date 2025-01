PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 11 giochi gratis di gennaio: c'è GOW Ragnarok

Da questo momento è ufficialmente disponibile il primo aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium del 2025, con ben 11 giochi gratis tutti da scoprire per gli utenti abbonati.

Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo dire che l'aggiornamento di gennaio di PS Plus Extra e Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) anticipa grandi cose per il proseguio dell'anno: la line-up si apre infatti con un vero e proprio pezzo da novanta di casa PlayStation.

Ci riferiamo naturalmente a God of War Ragnarok, la premiatissima produzione di Santa Monica che riprende le vicende affrontate nel capitolo pubblicato nel 2018.

Ovviamente questo è solo uno dei numerosi titoli disponibili da questo momento: riepiloghiamo insieme tutte le aggiunte per i giocatori iscritti al servizio in abbonamento.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di gennaio 2025

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Sayonara Wild Hearts | PS4

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di gennaio 2025

Indiana Jones e il Bastone dei Re | PS4, PS5

MediEvil II | PS4, PS5

In totale troviamo dunque 9 giochi offerti per gli utenti PS Plus Extra, con 2 aggiunte estremamente interessanti su Premium: l'episodio di Indiana Jones pubblicato su PS2 e il secondo capitolo di MediEvil.

Una line-up sicuramente molto più interessante di quella offerta su Essential, dove l'inclusione di Suicide Squad come gioco di punta ha suscitato inevitabilmente diversi malumori tra gli appassionati.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, potete iniziare a scaricare i vostri nuovi omaggi già da adesso: non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento e invitarvi a scoprire la nuova collezione di omaggi offerti dal servizio in abbonamento.