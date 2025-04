PlayStation Plus avrebbe già svelato un gioco gratis di maggio

Pare che uno dei giochi gratis riscattabili a maggio su PlayStation Plus possa essere stato svelato con diverse ore di anticipo, a giudicare dagli ultimi report fatti dalla community.

Come ci segnala infatti Game Rant, diversi utenti hanno segnalato di essere entrati nella sezione dedicata all'abbonamento PlayStation Plus sulle proprie console, notando che la sezione dedicata ai giochi mensili veniva pubblicizzata con un titolo che, attualmente, non è stato ancora offerto in formato gratuito.

Si tratta del remake di Until Dawn per PS5: come potete vedere voi stessi nel seguente screenshot, il rifacimento del celebre horror è apparso temporaneamente nella sezione apposita, prima di essere poi prontamente rimosso qualche istante dopo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il tempismo sarebbe sicuramente appropriato, considerando che da pochi giorni è disponibile nelle sale cinematografiche l'adattamento live-action del videogioco.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card su Amazon) potrebbero dunque sfruttare l'occasione per scoprire il rifacimento del titolo originariamente creato da Supermassive Games e ricreato su PS5 da Ballistic Moon.

Ma potrebbe accadere anche l'opposto: gli utenti che scopriranno prima il videogioco potrebbero decidere di sfruttare l'occasione proprio per andare nelle sale cinematografiche a scoprire il film.

Per il momento non vi è ovviamente nulla di certo e non è da escludere l'ipotesi che possa essersi trattato di un semplice errore: al momento Sony non ha ancora annunciato i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Essential, che dovrebbero essere svelati solo nei prossimi giorni.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, ricordandovi in ogni caso che avete tempo fino al 5 maggio per riscattare gli omaggi di aprile.

Colgo l'occasione per segnalare che il film di Until Dawn sarà ben diverso dal videogioco originale: l'adattamento live-action non solo avrà una storia unica, ma riprenderà l'approccio degli horror più classici.