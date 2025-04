PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di aprile 2025

È insolito che il refresh dei giochi gratis mensili di PlayStation Plus avvenga proprio a partire dal primo giorno, ma l'1 aprile — oltre ad essere la giornata per tanti scherzi più o meno divertenti — corrisponde anche al primo martedì del mese.

Questo significa che già a partire da questo momento potete iniziare a riscattare i giochi gratis di aprile 2025 offerti da PlayStation Plus Essential: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) potranno godersi 3 nuovi titoli, senza alcun costo aggiuntivo.

Come sempre potete eseguire l'operazione direttamente dalle vostre console o, più comodamente, sui vostri PC o smartphone seguendo i link ufficiali che vi proporremo di seguito:

PlayStation Plus: giochi gratis di aprile 2025

L'omaggio più interessante del mese è indubbiamente RoboCop Rogue City, sparatutto in prima persona pensato per i fan della celebre saga cinematografica che ci farà diventare il leggendario eroe poliziotto, metà umano e metà macchina, per fare giustizia nelle strade di Detroit.

Un regalo che diventa ancora più interessante in vista dell'arrivo dell'espansione stand-alone, annunciata solo poche settimane fa.

Anche gli altri due giochi gratuiti mensili sono decisamente interessanti, per chi vuole godersi un gioco di ruolo narrativo a tema Digimon e per chi invece vuole divertirsi in un horror multiplayer ispirato al film da noi noto come "Non aprite quella porta".

Avrete tempo fino al primo martedì di maggio per poter riscattare i vostri nuovi omaggi, che corrisponde al 5 maggio 2025.

Il mio consiglio resta quello di aggiungerli alla vostra raccolta il prima possibile per non rischiare di dimenticarvene, anche se non volete giocarli in questo preciso momento: potrete infatti scaricarli in seguito e per sempre, a patto di restare iscritti al servizio.

I nuovi omaggi per gli utenti Extra e Premium dovrebbero essere svelati solo nelle prossime giornate: in attesa di saperne di più, vi consiglio di dare un'occhiata ai giochi in uscita ad aprile.