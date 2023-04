PlayStation non sembra aver finito con le acquisizioni

PlayStation Studios ha da poco raggiunto quota 20 acquisizioni, e a quanto pare sembra che il numero sia destinato a salire.

Il nuovo team acquisito pochi giorni fa (Fìrewalk Studios) si affiancherà quindi agli altri studi che hanno prodotto videogiochi come Returnal.

E mentre l'acquisizione dei "rivali" di Xbox sembra aver trovato un ostacolo non da poco, Sony non sembra preoccuparsene.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, Sony sta aumentando il budget per le acquisizioni, aprendo la strada a ulteriori ingaggi.

La compagnia nipponica ha pubblicato il rapporto sugli utili dell'anno fiscale 2022, accompagnato da una presentazione del presidente Hiroki Totoki.

Nella presentazione, Totoki afferma che i costi legati alle acquisizioni aumenteranno del 20% per l'anno fiscale 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale 2022.

In breve, questo significa che Sony ha in programma altre acquisizioni per il 2023. L'anno scorso Sony ha acquisito Bungie, sviluppatore di Destiny 2, e il nuovo sviluppatore canadese Haven, guidato da Jade Raymond, ex veterana di Ubisoft.

Potremmo quindi aspettarci diverse acquisizioni da parte di Sony nel corso dell'anno, considerando il record delle stesse negli ultimi 12 mesi.

Il presidente Totoki sta parlando a nome di tutta Sony, il che significa che la compagnia potrebbe pianificare progetti non legati solo ai videogiochi, magari andando a toccare anche cinema e musica.

Considerando che Jim Ryan, responsabile di PlayStation, ha dichiarato che Sony aveva in programma altre acquisizioni, è lecito pensare che il publisher stia puntando all'acquisto di altri studi.

