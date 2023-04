PS5, crisi ufficialmente finita: nuovo record assoluto per console PlayStation in un trimestre

Sony ha ufficialmente concluso la consueta conference call con gli investitori per analizzare gli ultimi risultati finanziari, che hanno confermato ancora una volta gli incredibili risultati ottenuti da PS5 a inizio 2023.

Nei primi due anni di lancio, riuscire a recuperare una console next-gen di casa Sony sembrava essere un'impresa quasi impossibile, ma nelle ultime settimane la compagnia è riuscita a risolvere una volta per tutte la crisi di scorte, al punto che adesso può essere acquistata molto più facilmente nei principali store fisici e online (la trovate perfino in sconto su Amazon).

Gli ultimi risultati di vendita trapelati dagli esperti avevano già lasciato intuire che fosse stato superato un importante traguardo di PS4: queste indiscrezioni sono state ufficialmente confermate da Sony stessa, rivelando un nuovo impressionante record assoluto per le console PlayStation.

Come riportato da VGC, l'ultima conference call ha infatti svelato che sono state vendute oltre 6.3 milioni di PS5 nei primi 3 mesi del 2023, battendo il record raggiunto dalle console della precedente generazione di addirittura il doppio.

Viene inoltre evidenziato che si tratta del triplo di console PS5 vendute durante lo scorso anno, quando ancora era particolarmente difficile riuscire ad acquistare le periferiche per la crisi di scorte.

Questo significa che sono state vendute circa 19.1 milioni di PlayStation 5, superando le aspettative di vendita di 19 milioni — un traguardo che sembrava irraggiungibile negli scorsi mesi.

I risultati hanno spinto il CFO Hiroki Totoki a prevedere per l'attuale anno fiscale almeno 26 milioni di console vendute, il che rappresenterebbe la più grande quantità di console PlayStation distribuite di sempre: Sony sembra dunque più che ottimista sul futuro di PS5, dimostrando di aver scacciato la crisi di scorte una volta per tutte.

Già nelle scorse settimane avevamo evidenziato che proprio in Italia e in Europa le vendite erano aumentate addirittura di 5 volte: una crescita che ha messo fine anche al fastidioso fenomeno del bagarinaggio, con i rivenditori costretti a svendere le loro console pur di non perdere tutti i loro soldi.