PlayStation Network è offline, ma solo su alcune console

In queste ore molti utenti stanno riportando un malfunzionamento generale del PlayStation Network su PlayStation 3, e senza che Sony abbia comunicato un intervento pianificato per risolvere i problemi.

Come riporta PlayStation Lifestyle, un numero notevole di possessori di PlayStation 3 ha riportato che PSN è stato parzialmente inattivo sulla console senza alcun segno di risoluzione, lasciandoli con una comprensibile preoccupazione.

Anche perché il problema non è usuale, perché affligge coloro che non hanno già effettuato l'accesso alla PS3, con l'errore 80710A06 che impedisce agli utenti di accedere al proprio account.

Gli screenshot diffusi in moltissimi thread di Reddit mostrano che l'opzione per utilizzare un account esistente per accedere alla PS3 non è disponibile.

Il problema ulteriore è che Sony ha eliminato la possibilità di creare nuovi account tramite PS3 qualche tempo fa, quindi chi viene colpito da questo errore non è in grado di utilizzare in nessun modo un account, né il proprio né uno inedito creato per tamponare la situazione, magari.

Fortunatamente l'errore 80710A06 non sembra aver afflitto nessun account su PlayStation 4 o PlayStation 5, e speriamo che non ci siano novità da dover raccontare nelle prossime ore.

È probabile che si tratti di un qualche glitch che sta colpendo PlayStation Network senza che l'azienda possa fare granché, almeno al momento, e il fatto che non si sia già diffuso su altre console è già una notizia positiva.

Anche perché il PSN è stato protagonista delle cronache videoludiche giusto qualche giorno fa, e una volta tanto è bene che PlayStation non si ritrovi a dover gestire una situazione problematica come quella relativa a Helldivers 2 per cui c'è chi ha rischiato anche il licenziamento.

Rimanendo nell'ambito delle notizie PlayStation, tra qualche giorno potrebbe essere l'occasione di vedere un nuovo showcase: ecco i dettagli dell'evento in arrivo.