PlayStation e Xbox sarebbero a "rischio" nella prossima generazione

Un nuovo rapporto di DFC Intelligence scuote il panorama dell’industria, lanciando una previsione che potrebbe ridisegnare le sorti dei tre grandi attori del mercato console: Nintendo, Xbox e PlayStation.

Secondo il documento, pubblicato questa settimana, il futuro della next-gen sembra particolarmente roseo per Nintendo, mentre uno dei due colossi, Sony o Microsoft, potrebbe faticare enormemente nel ritagliarsi un ruolo rilevante.

DFC Intelligence stima che Nintendo dominerà la prossima generazione con vendite stimate tra i 15 e i 17 milioni di unità già nel 2025, e un traguardo di oltre 80 milioni di console entro il 2028.

Numeri impressionanti, che confermerebbero la capacità della casa di Kyoto di innovare e conquistare ampie fasce di pubblico, come già visto con il successo di Nintendo Switch (che trovate su Amazon).

La previsione più sorprendente del rapporto riguarda però PlayStation e Xbox. La firma sottolinea che il mercato delle console non ha spazio per più di due grandi attori, e che uno dei due brand finirà per «struggersi in un lontano terzo posto» (via Pure Xbox).

La competizione sarà determinata dalla capacità di conquistare slancio iniziale con la prossima generazione di hardware.

In altre parole, chi saprà giocare meglio le sue carte all’inizio potrebbe assicurarsi una posizione solida, mentre l’altro rischia di restare schiacciato tra Nintendo e un mercato sempre più frammentato tra console, PC e mobile.

Un elemento interessante è la crescente distanza di Xbox dalla tradizionale strategia hardware-centrica. Con campagne come “This is an Xbox” e il focus su servizi come Game Pass, Microsoft sembra posizionarsi come una piattaforma più che come un semplice costruttore di console.

Per non parlare della presunta PS6, la quale potrebbe avere già una finestra di lancio.

Le previsioni di DFC Intelligence lasciano spazio a riflessioni su come il mercato potrebbe evolversi. PlayStation e Xbox dovranno infatti reinventarsi per rimanere rilevanti.

Ad ogni modo, l’idea che il mercato console sia destinato a scomparire è un mantra ripetuto da anni, ma i fatti continuano a smentirlo. Le console non sono solo macchine: sono ecosistemi.

Pensare che uno tra PlayStation e Xbox possa “non farcela” è possibile, certo, ma anche un po’ miope. Secondo chi scrive Nintendo, Xbox e PlayStation possono convivere, offrendo esperienze diverse e complementari. Un futuro senza console, quindi, è improbabile.