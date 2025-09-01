Avatar di Playstationifero6 9
0
Anche se la war è finita, io preferisco 999 volte comprare una ps6 a 800 euro nel 2027 anzichè una xbox a 500 euro nel 2026
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 9
0
perchè siamo nel 3000 quasi ed ha ancora le pile stilo il joystick xbox
Questo commento è stato nascosto automaticamente.