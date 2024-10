PlayStation avrebbe potuto chiamarsi con un nome ben diverso

La PlayStation, oggi uno dei nomi più riconosciuti nel mondo dei videogiochi, avrebbe potuto chiamarsi in modo molto diverso.

Inizialmente, Sony stava considerando il nome "Power Station" per la sua console di punta, ben prima dell'avvento di PS5 (che trovate su Amazon).

Questo nome, che richiama più un fornitore di energia elettrica che un dispositivo per videogiochi, avrebbe potuto influire profondamente sull’immagine e il successo del marchio.

La decisione di optare per "PlayStation" non solo ha reso il nome accattivante e distintivo, ma ha contribuito a plasmare l'identità del prodotto e a costruire il suo legame emotivo con i videogiocatori di tutto il mondo (via GamingBible).

L’idea di chiamarla "Power Station" è emersa in una fase iniziale dello sviluppo, quando Sony cercava di distinguersi dai concorrenti, come Nintendo e SEGA.

Il nome però non ha convinto del tutto i dirigenti, in quanto sembrava più adatto a un dispositivo tecnologico industriale o persino a un trasformatore elettrico, piuttosto che a una console da gioco destinata al grande pubblico.

Fortunatamente, alla fine, prevalse il nome "PlayStation", che ha conquistato milioni di fan fin dal suo lancio negli anni '90.

Il retroscena su questa possibile alternativa è stato recentemente riportato, suscitando curiosità e divertimento tra i fan di lunga data.

In effetti, molti hanno scherzato su come un nome come "Power Station" avrebbe potuto rendere la console meno attraente, rendendo difficile immaginare il logo "PS" così come lo conosciamo oggi.

Alcuni hanno persino ipotizzato che il suono di avvio della console sarebbe stato completamente diverso se Sony avesse optato per quel nome più tecnico e meno ludico.

Questa decisione, che oggi sembra quasi scontata, si è rivelata una delle scelte più vincenti della storia del marketing videoludico. Nonostante le incertezze iniziali, "PlayStation" è diventato un simbolo nel settore dei videogiochi.

Vero anche che il "papà" di PS1 Ken Kutaragi ha reso noto che molti non credevano che la prima e indimenticabile PlayStation avrebbe avuto il successo sperato.