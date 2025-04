PlayStation annuncia un particolare State of Play: ecco i dettagli

PlayStation si prepara alla seconda parte dell'anno con un nuovo State of Play che, però, sarò molto particolare.

Come annunciato sul PlayStation Blog, infatti, sarà interamente dedicato a Borderlands 4. Il titolo sarà protagonista di uno speciale State of Play in diretta il 30 aprile alle 23:00 italiane.

Mostrato durante lo State of Play dello scorso febbraio, Borderlands 4 aveva mostrato nuovamente le sue potenzialità durante lo showcase.

E ora tornerà nel nuovo appuntamento di domani, insieme a una inaspettata notizia: l'uscita di Borderlands 4 è stata anticipata.

Fissato originariamente per il 25 settembre prossimo, ora Borderlands 4 verrà lanciato il 12 settembre 2025.

Lo ha annunciato Graeme Timmins, direttore creativo di Gearbox Software, confermando che il prossimo State of Play proporrà un deep dive ricco di dettagli e retroscena sul gioco.

Durante l’evento, Graeme Timmins (Creative Director) e Anthony Nicholson (Senior Project Producer) vi guideranno per oltre 20 minuti attraverso una selezione di missioni, abilità d’azione spettacolari, armi devastanti e vi presenteranno personaggi inediti e volti noti del franchise. Insomma, un'immersione totale nel caos stilizzato di Borderlands 4 per ridare vitalità all'intera saga.

Rimanete su queste pagine nella serata di domani, perché non mancheremo di informarvi con tutte le novità del caso!