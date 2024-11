Playdate, la console a manovella, svela una stagione 2 di nuovi giochi fuori di testa

Durante il Playdate Update dello scorso 31 ottobre, il team di Panic ha annunciato ufficialmente l’arrivo della Playdate Season 2, una nuova collezione di giochi a sorpresa dedicati esclusivamente alla console portatile Playdate – divenuta celebre qualche anno fa per la sua idea di proporre un controller che integra una manovella e per lo stile retrò e geniale dei suoi giochi.

La nuova stagione, attesa per il 2025, offrirà una serie di giochi a uscita settimanale, come fatto per la prima, mantenendo lo spirito di novità e sorpresa che ha caratterizzato la stagione d'esordio – e i successivi giochi, di grande successo.

Per chi se lo fosse perso, infatti, inizialmente Playdate vedeva la pubblicazione di un nuovo gioco alla settimana, incluso nell'acquisto della console, in modo che si potesse affrontare "lentamente" e senza passare da una proposta all'altra l'esperienza ludica offerta. La stagione 2 seguirà lo stesso schema.

Fin dal lancio di Playdate, l’obiettivo di Panic era stato addirittura quello di creare un’esperienza condivisa, dove tutti i possessori della console avrebbero ricevuto giochi inediti nello stesso momento: se, ad esempio, un gioco si sblocca il 7 novembre, lo fa per tutti – mentre con la prima stagione facevano fede i giorni trascorsi dall'attivazione della console per iniziare a contare le settimane.

Questo, anche per i tanti problemi logistici avuti durante la pandemia, con la carenza di chip che rese Playdate difficile da reperire. Con la stagione 2, però, questi problemi sono alle spalle e l'idea è proprio quella di una release settimanale sincronizzata dei nuovi giochi, il che significa che tutti i giocatori armati di Playdate giocheranno e discuteranno degli stessi titoli nello stesso momento.

Greg Maletic, Project Lead di Playdate, ha spiegato che «dalla fine della prima stagione, la domanda più frequente è stata ‘Quando ci sarà una nuova stagione?’ La risposta è finalmente arrivata. Gli utenti hanno apprezzato giochi come Crankin’s Time Travel Adventure e Zipper, ma soprattutto l’emozione di ricevere due giochi a sorpresa a settimana. Con la seconda stagione, possiamo finalmente garantire un lancio sincronizzato per tutti».

Per accedere a Playdate Season 2, i possessori della console dovranno acquistare la stagione tramite Catalog, il negozio ufficiale di software di Panic, al momento del rilascio. Altri dettagli, come prezzo, numero di giochi e sviluppatori coinvolti, saranno resi noti nel 2025.

Vi ricordo che Playdate è disponibile sullo store ufficiale al prezzo non proprio amichevole di $199.

Le prossime spedizioni sono attese per dicembre e, avendo passato con questa console un bel po' di ore, devo dire che ha un grande pregio: quello di riuscire a rispolverare il divertimento dato dai videogiochi immediati e il dimostrare quanto i game designer possano diventare geniali, creando titoli per una console che ha solo due pulsanti, una manovella e un display bicolore senza retroilluminazione.