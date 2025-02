Pirati alle Hawaii: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è SCONTATO del 24%!

L’attesa è finita: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è finalmente disponibile e, grazie a Instant Gaming, potete portarvelo a casa a soli 57,19€ invece di 75€, con un incredibile sconto del 24%!

In questa nuova avventura targata RGG Studio, vestirete i panni di Goro Majima, l’ex-yakuza più folle di sempre, che si risveglia senza memoria su un’isola sperduta nel Pacifico. Deciso a ricostruire il proprio passato, Majima si lancia in un viaggio pericoloso tra bande di pirati moderni, trafficanti e avversari pronti a tutto. Al suo fianco c’è Noah, il giovane che gli ha salvato la vita, con cui esplorerà le acque cristalline delle Hawaii alla ricerca di un tesoro leggendario.

L’azione è travolgente e ricca di sorprese: dalle battaglie navali agli scontri corpo a corpo, ogni combattimento è una scarica di adrenalina. Potrete personalizzare la vostra nave, reclutare una ciurma di combattenti e abbordare le imbarcazioni nemiche per affrontare duelli epici all’arma bianca. Il nuovo sistema di combattimento vi permette di alternare tra due stili unici: "Cane pazzo", perfetto per chi ama la velocità e le combo spettacolari, e "Lupo di mare", che sfrutta armi piratesche per infliggere colpi devastanti.

Se amate l’azione in puro stile Yakuza con un tocco di avventura piratesca, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è un acquisto obbligato. Approfittate dell’offerta su Instant Gaming e preparatevi a solcare i mari con Majima e la sua banda di folli corsari!

