Obsidian Entertainmentha annunciato oggi che il suo Pillars of Eternity – che venne finanziato da una campagna Kickstarter trionfale – ha superato le 500.000 copie vendute in tutto il mondo, considerando sia coloro che hanno supportato il progetto che quelli che hanno invece deciso di acquistare l’opera in seguito. “Ognuno di questi obiettivi, dal completamento della campagna di crowdfunding fino alla release del gioco ed oltre, è un momento surreale, se consideriamo da dove è cominciato questo viaggio” sono state le parole di Feargus Urquhart, CEO di Obsidian. “Pillars of Eternity è stata un’esperienza che ha cambiato la vita a me e a tutte le altre persone coinvolte nella sua creazione. Sapere che oltre mezzo milione di persone hanno condiviso quest’esperienza è lusinghiero. Vogliamo ringraziare profondamente tutti i nostri fan e coloro che ci supportano. Non vediamo l’ora di farvi sapere quali sono le novità in arrivo per il mondo di Eora.”Vi ricordiamo che Pillars of Eternityè disponibile dal 26 marzo su PC e Mac OS X. Per gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra approfondita recensione.