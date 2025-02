Phil Spencer sui giochi Xbox multipiattaforma: «Capisco le preoccupazioni»

Xbox sta sicuramente affrontando una fase molto delicata della sua storia, essendo nel bel mezzo di una strategia che porterà a dare una nuova identità alla divisione gaming di Microsoft.

La casa di Redmond ha infatti recentemente ammesso che nessuna esclusiva può più dirsi "al sicuro" dal multipiattaforma: anche giochi precendetemente impensabili, come dimostrato da Forza Horizon 5, potrebbero un giorno arrivare sulle console rivali.

In un'intervista rilasciata al podcast di XboxEra (via GamingBolt), Phil Spencer è tornato ancora una volta sull'argomento rivolgendosi in prima persona ai fan, consapevole che buona parte della community è rimasta perplessa dopo le decisioni delle ultime settimane:

«Voglio mostrare rispetto per le persone che hanno dato voce alle loro preoccupazioni. Non mancherei mai di rispetto a chiunque venga da me preoccupato. [...] Li capisco.».

Il capo di Microsoft Gaming ha parlato anche degli inevitabili paragoni con SEGA, che da produttrice di console è ormai diventata da tanti anni un publisher third-party: inevitabilmente, una delle preoccupazioni dei fan è che Xbox possa seguire la stessa strada.

Phil Spencer ha ribadito ancora una volta che non sarà così e che Xbox ha dimostrato di avere rispetto per la preservazione dei cataloghi dei suoi utenti: l'intenzione è di offrire a tutti i suoi giocatori la possibilità di giocare ovunque preferiscano, che sia su una console Xbox, con il cloud offerto su Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) o perfino sulle piattaforme rivali.

Nel corso della stessa intervista, Phil Spencer ha effettivamente ammesso di aver cambiato strategia rispetto al passato e che non proverà più a spostare i fan da un'altra console a quelle Xbox: l'obiettivo attualmente è provare ad arrivare con giochi che possano essere apprezzati praticamente ovunque.

Le sue parole potrebbero comunque essere apprezzate dai fan: Xbox non sta ignorando le critiche o le preoccupazioni, ma allo stesso tempo sta facendo quello che ritiene necessario per garantire maggiori guadagni nel breve tempo. Solo il tempo ci dirà se questa strategia è davvero quella corretta.