Continua la grande ondata di cinegame che sembra essere quasi inarrestabile, con il più recente annuncio del film di Phasmophobia che verrà trasposto niente meno che da Blumhouse.

La casa di produzione celebre per i suoi successi nel genere horror ha deciso di unire le forze con Atomic Monster di James Wan per trasformare Phasmophobia in un lungometraggio cinematografico (tramite Wccftech).

Daniel Knight, direttore dello studio di sviluppo, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura cinematografica, sottolineando come si tratti di un momento storico per l'intera squadra di sviluppo.

La scelta di Blumhouse e Atomic Monster per questo adattamento non è casuale. Mentre la prima ha costruito il suo impero su produzioni horror a basso budget ma ad alto impatto come Get Out e The Purge, la seconda porta con sé l'esperienza di James Wan, maestro indiscusso del genere grazie a saghe come Saw e The Conjuring.

Phasmophobia ha raggiunto traguardi inimmaginabili dal suo lancio di cinque anni fa, trasformandosi da progetto indipendente a fenomeno culturale globale. Knight ha riconosciuto il ruolo fondamentale della community nel successo del gioco, ammettendo che nessuno nel team si aspettava un impatto così duraturo nel panorama videoludico. Il gioco ha saputo creare un'esperienza horror unica, combinando elementi di investigazione paranormale con meccaniche cooperative che hanno ridefinito il genere.

Non sappiamo, al momento, chi sarà effettivamente a guidare la produzione né il regista, e non ci resta che aspettare delle novità concrete.

Il trend degli adattamenti videoludici continua a crescere, con Hollywood sempre più interessata a sfruttare il potenziale narrativo dei giochi più popolari.

Giusto di recente abbiamo avuto l'annuncio del film di Medievil, per non parlare del promettente Elden Ring di Alex Garland che ha trovato già la sua prima star. Tutti progetti che fanno compagnia a nomi altrettanto importanti, come il reboot cinematografico di Resident Evil e il film di The Legend of Zelda intorno al quale si vocifera già delle prime star.