Il reboot di Resident Evil al cinema ha una data di uscita

Il franchise cinematografico di Resident Evil sta per rinascere dalle proprie ceneri con un nuovo capitolo che promette di riportare la saga alle sue radici horror, e lo farà a partire dal 18 settembre 2026.

Sony Pictures ha confermato che manterrà i diritti di distribuzione di questo reboot da $1,2 miliardi, respingendo l'interesse di Warner Bros.

In occasione del primo report, infatti, era emerso come molti studi cinematografici stavano lottando per contendersi i diritti di Resident Evil per il cinema.

In questo caso è stata confermata anche la regia di Zach Cregger, regista dell'acclamato Barbarian, che ha co-sceneggiato il film insieme a Shay Hatten, già noto per il suo lavoro sulla saga di John Wick, che era il primo nome emerso dal report.

Dietro questo ambizioso reboot Constantin Film, storico detentore dei diritti, che produrrà e co-finanzierà il film insieme a Vertigo Entertainment, con Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo, e PlayStation Productions. La supervisione per Columbia Pictures sarà affidata a Nicole Brown, segnalando l'importanza strategica del progetto per Sony.

«Sono un appassionato sfegatato di questi giochi da decenni, e poter dare vita a questo incredibile titolo è un vero onore», ha dichiarato Cregger a Deadline in esclusiva, esprimendo tutto il suo entusiasmo per il progetto.

Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, non ha nascosto le alte aspettative per il progetto:

«Zach è uno dei nuovi registi più talentuosi ed entusiasmanti emersi sulla scena negli ultimi anni. Il suo brillante approccio nel riavviare e rinfrescare questa leggendaria proprietà Sony rende immediatamente questo film una delle nostre uscite più importanti del 2026.»

Cregger è diventato uno dei registi horror più ricercati dopo il suo debutto con Barbarian, che ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico al momento della sua uscita nel 2022. Il suo prossimo film, "Weapons", con Josh Brolin e Julia Garner, uscirà con Warner Bros nel weekend di Martin Luther King del 2026, dando al regista ben due produzioni di peso nello stesso anno solare.

La saga cinematografica di Resident Evil, che in precedenza ha visto Paul W.S. Anderson dirigere Milla Jovovich in numerosi capitoli, seguiti dal reboot del 2021 Welcome to Raccoon City di Johannes Roberts, si prepara quindi a una nuova incarnazione che punta a riconquistare i fan dopo le deludenti trasposizioni.

A questo punto non vediamo l'ora di sapere i videogiochi di riferimento che verranno adottati per il film, perché le indiscrezioni degli ultimi tempi sembrano portare proprio verso una rappresentazione di Resident Evil 0 al cinema, in qualche modo.