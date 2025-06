Uno dei titoli più iconici della prima PlayStation, MediEvil, è quasi diventato un film animato ufficiale con musiche originali dei Tenacious D.

La rivelazione arriva direttamente da Ben Mekler, sceneggiatore e produttore con oltre 15 anni di esperienza nell’industria cinematografica, e soprattutto grande appassionato di videogiochi.

«Siamo andati molto vicini a trasformare uno dei miei videogiochi preferiti, MediEvil, in un film animato con canzoni originali dei Tenacious D», ha scritto Mekler su X nella notte del 4 giugno.



MediEvil è considerato un cult assoluto per molti fan PlayStation, tanto da aver ricevuto un remake nel 2019 (che trovate su Amazon e che abbiamo recensito qui).

Tuttavia, il secondo capitolo della saga è ancora in attesa di una nuova edizione (tranne quelle dei fan).

La notizia che un adattamento cinematografico animato fosse in lavorazione – e addirittura con la partecipazione della leggendaria band di Jack Black e Kyle Gass – rende il mancato progetto ancora più amaro per chi conserva un posto speciale per Sir Daniel Fortesque nel cuore.

Mekler non ha specificato quanto fosse avanzata la produzione, né quando si sarebbero svolti i lavori o come Sony e PlayStation avessero coinvolto i Tenacious D. Ma la sola idea di un film animato con canzoni originali della band californiana è sufficiente per far sognare (e disperare) i fan.

Un film di MediEvil avrebbe infatti potuto riportare alla ribalta uno dei personaggi più amati – e sottovalutati – dell’universo PlayStation. L’aggiunta dei Tenacious D avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta perfetta: ironia, musica e spirito ribelle, perfettamente in linea con l’anima irriverente del gioco.

In un’epoca in cui le trasposizioni videoludiche stanno finalmente conquistando critica e pubblico (Cyberpunk: Edgerunners, Arcane, The Last of Us), è un peccato sapere che un progetto così promettente sia rimasto nel cassetto. Ma chissà: magari Sir Dan non ha ancora detto la sua ultima parola.