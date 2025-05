Arrivano nuove voci sul tanto atteso film live-action ispirato alla saga di The Legend of Zelda, e questa volta riguardano un possibile casting che sta già facendo discutere i fan.

Secondo quanto riportato dal noto insider cinematografico Daniel RPK, l’attrice Hunter Schafer sarebbe attualmente in lizza per interpretare la Principessa Zelda, uno dei personaggi più amati dell’intera epopea videoludica targata Nintendo (che trovate su Amazon).

Schafer, diventata celebre grazie alla serie HBO Euphoria e recentemente vista in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, viene considerata da molti un volto perfetto per incarnare l'eleganza, la forza interiore e il mistero che da sempre contraddistinguono Zelda.

La sua presenza scenica e la sua versatilità interpretativa sembrano aver catturato l’interesse dei produttori, anche se al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Nintendo o dello studio coinvolto nel progetto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Del resto, da settimane i fan sembravano aver inquadrato Schafer come papabile candidata, quindi la cosa sorprende solo in parte.

Il film, annunciato ufficialmente alla fine del 2023 e prodotto in collaborazione tra Nintendo e Sony Pictures, è attualmente previsto per il 2027. Si tratterà della prima trasposizione cinematografica live-action per una delle IP più iconiche della storia dei videogiochi della Grande N, e le aspettative sono altissime.

La regia è stata affidata a Wes Ball, già noto per la trilogia di Maze Runner e recentemente coinvolto anche in Kingdom of the Planet of the Apes.

L’indiscrezione sul possibile casting di Schafer ha già acceso il dibattito online: da un lato c’è entusiasmo per la scelta di un’attrice giovane ma già affermata, capace di portare una forte identità al personaggio; dall’altro, alcuni fan più tradizionalisti si chiedono quanto il film resterà fedele all’estetica e al tono dei giochi.

Nel frattempo resta un grande punto interrogativo su chi vestirà i panni del protagonista Link, il coraggioso eroe silenzioso della saga. Anche su questo fronte le speculazioni non mancano, ma al momento manca qualsiasi conferma ufficiale.