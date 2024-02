Peter Parker tornerà dopo Spider-Man 2, secondo... Peter Parker

Con Marvel's Spider-Man 2 sembra che il passaggio di consegne tra i due Uomini Ragno, ovvero Peter Parker e Miles Morales, sia stato definitivo. O forse non è realmente così, secondo Peter Parker stesso.

Marvel's Spider-Man 2 è stato un altro prevedibilissimo successo per Insomniac Games, che ha portato il franchise a decollare in termini di vendite e successo, ma non per questo il team di sviluppo non ha voluto prendersi delle libertà molto importanti mettendo il citato Peter Parker da parte per fare spazio a Miles.

Peter è ancora presente nell'ecosistema del franchise di Insomniac, ovviamente, ma con tutta probabilità sarà un personaggio esterno, forse un mentore o una spalla, nel futuro videoludico di Marvel's Spider-Man 2.

Non è di questo pare Yuri Lowenthal, doppiatore di Peter Parker nel gioco, che ha detto la sua sul futuro del franchise e del suo personaggio (tramite VGC).

«Ci sono stati alcuni commenti recentemente raccolti per dedurre che Peter è fuori e Miles è dentro», ha detto Lowenthal in una recente intervista.

Secondo l'attore, a Peter piacerebbe credere di poter smettere semplicemente di essere Spider-Man e avere una vita normale, ma non è quello che succederà secondo lui:

«Non lo so, non ho ancora letto la sceneggiatura. Probabilmente ci stanno ancora lavorando. Ma non penso che sarà l’ultima volta che vedremo Peter. Penso che sia un bel posto lasciarlo in quella situazione. È un bel cambiamento per lui.»

Sicuramente i giocatori torneranno all'interno del titolo, visto che tra pochissimo arriveranno i nuovi costumi tra cui quelli a pagamento.

Parlando di Marvel's Spider-Man 2, proprio Insomniac Games fa parte dei tanti team di sviluppo colpiti dai licenziamenti attuati da PlayStation qualche ora fa: ecco tutti i dettagli della notizia.

Ad essere colpite anche le IP storiche di PlayStation perché, secondo un report, tra i licenziamenti c'è anche il team che si stava occupando di un nuovo Twisted Metal.