Persona 5 Strikers oggi a meno di 15€! Prezzo impersibile!

Amanti della serie Persona, è arrivato il momento che stavate aspettando! Amazon ha appena annunciato un'offerta speciale su Persona 5 Strikers, uno dei titoli più amati della serie. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per tuffarvi in un'avventura emozionante e piena d'azione. Vestite i panni dei Ladri Fantasma e affrontate insidiose minacce, tutto a un prezzo assolutamente conveniente!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa alla versione PS4 di Persona 5 Strikers, che attualmente potete portarvi a casa a soli 14,97€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 75% e un risparmio reale di 45,02€.

Persona 5 Strikers, realizzato da Omega Force e P-Studio e distribuito da Atlus, rappresenta uno spin-off del celebre quinto capitolo della serie Persona. Questo gioco unisce la tradizionale meccanica della serie principale con l'azione frenetica tipica dei giochi Musou, conosciuti per il loro stile di combattimento dinamico e coinvolgente.

La storia di Persona 5 Strikers prosegue dalla trama di Persona 5, reintroducendo i Ladri Fantasma, un gruppo di studenti liceali dotati del singolare potere di evocare "Personae", rappresentazioni delle loro identità interne. In questo capitolo, i personaggi si avventureranno in diverse città del Giappone per combattere nuove minacce e indagare sugli enigmatici eventi che stanno turbando la vita dei cittadini.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che "Persona 5 Strikers riesce in due imprese tutt'altro che semplici: proporre una storia in grado di raccogliere l'eredità di Persona 5 ed un gameplay in grado di limare molti dei difetti "storici" del genere musou".

