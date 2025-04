Perché Solid Snake era così silenzioso? Risponde Kojima

Le limitazioni tecniche hanno plasmato silenziosamente la storia dei videogiochi, influenzando persino le caratteristiche più iconiche dei personaggi che oggi consideriamo cult.

È il caso di Solid Snake, protagonista della celebre saga Metal Gear Solid (che trovate su Amazon), il cui carattere taciturno e apparentemente studiato a tavolino ha in realtà radici ben diverse da quelle che i fan potrebbero immaginare.

In un recente saggio pubblicato sul sito della rivista An An, Hideo Kojima ha rivelato che dietro l'aura di mistero del suo eroe non c'era una scelta artistica, ma un semplice vincolo tecnologico dell'epoca.

Quando Kojima entrò nell'industria videoludica nel 1986, si trovò ad affrontare un panorama tecnologico estremamente limitato. «I videogiochi ancora non potevano parlare. I personaggi non avevano voci», spiega il celebre game director nel suo scritto.

Ma il problema non si fermava all'audio: anche la rappresentazione testuale soffriva di severe restrizioni, con l'impossibilità di supportare i caratteri kanji giapponesi, sostituiti dai più semplici katakana.

«Solid Snake, il protagonista del mio titolo d'esordio Metal Gear (1987), nacque come un silenzioso 'tipo tosto' proprio a causa di queste circostanze», confessa Kojima.

Quella che per anni è stata interpretata come una caratterizzazione intenzionale - l'eroe laconico e misterioso - era in realtà una soluzione pragmatica a un problema tecnico.

Naturalmente, con l'evoluzione della tecnologia, anche Snake ha trovato la sua voce.

Oggi Kojima continua a spingere i confini del medium con nuovi progetti come Death Stranding 2: On the Beach, pur mantenendo vivo il ricordo di come tutto ebbe inizio: con un eroe silenzioso, nato non per scelta stilistica, ma per necessità tecnologica.

Parlando ancora di Kojima-san, l'undicesimo anniversario ha fatto riflettere Hideo sul discusso Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, tra ricordi e qualche polemica: leggi qui.

Infine, sempre Hideo Kojima ammette di non sapere con certezza fino a quando continuerà a essere "creativo", ora che ha superato la soglia dei 60 anni.