Perché fare un film di Minecraft, così? Lo spiega il regista

La notizia del film di Minecraft sta sollevando non poche polemiche tra i fan, che si stanno facendo una domanda chiave: perché è live-action? Il regista Jared Hess ha ora dato una risposta all'interrogativo.

Basato sul popolarissimo videogioco omonimo (che trovate su Amazon), Un Film Minecraft racconta di quattro improbabili eroi che vengono trasportati dalla realtà al mondo cubico del gioco.

Advertisement

Sebbene inizialmente gli appassionati fossero fiduciosi riguardo al progetto, sembra proprio che le carte in regola per un flop in piena regola ci sono tutte.

Tuttavia, secondo Jared Hess, è stata la popolarità dei contenuti animati creati dai fan ad aver spinto alla realizzazione del film in live-action, e, ironicamente, è uno dei principali motivi per cui il primo trailer non è piaciuto (via MovieWeb).

Durante il Minecraft Live 2024, Hess ha spiegato la sua decisione di optare per il live-action. «I creator hanno realizzato storie incredibili e cortometraggi animati fantastici», ha spiegato il cineasta.

Il regista voleva distinguere il film da tutto ciò che i fan avevano già fatto, e il live-action è sembrata la scelta ovvia per rendere il film unico. Ha proseguito dicendo: «E quindi, ci siamo detti, questa è la nostra occasione, con un film, di fare qualcosa di diverso.»

Un Film Minecraft, che arriverà nelle sale il 4 aprile 2025, vedrà quattro emarginati – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – risucchiati in un misterioso portale che li trasporterà nell’Overworld, un mondo cubico pieno di meraviglie alimentate dalla pura immaginazione.

Per tornare a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo universo (e proteggerlo dalle minacce, come i piglin) mentre intraprenderanno una magica avventura insieme a Steve (Jack Black), un esperto artigiano.

Il loro viaggio li spingerà a essere coraggiosi e a riscoprire le qualità che li rendono creativi, competenze fondamentali per tornare a prosperare anche nel mondo reale.

Resta da vedere se il film riuscirà a sfuggire alla maledizione delle trasposizioni videoludiche (come Borderlands) o se cadrà vittima delle sue stesse ambizioni.