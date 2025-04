La prima clip de Un Film Minecraft è semplicemente brutta

In queste ore è apparsa online una scena del film di Minecraft, dando così un'altra occhiata all'adattamento live-action dopo la pubblicazione del primo trailer.

La serie di videogiochi (che trovate anche su Amazon) diventerà come saprete un film, sebbene da quello che abbiamo potuto vedere il progetto non promette nulla di buono.

Il trailer di debutto ha infatti lasciato perplessi un po' tutti, tanto da sollevare paragoni col pessimo film di Borderlands.

Tuttavia, come riportato anche da The Gamer, sembra che al peggio non ci sia mai fine, come testimonia la prima clip ufficiale de Un Film Minecraft.

La scena è stata appena condivisa al Minecraft Live e mostra tre personaggi - tra cui Jack Black nei panni di Steve - che creano oggetti.

Non sorprende che il tono sia molto simile a quello del trailer che abbiamo visto all'inizio del mese, e sembra che i fan non siano per nulla entusiasti del tono di ciò che abbiamo visto finora.

Nel breve filmato vediamo come il live-action di Minecraft gestisce l'aspetto del crafting del gioco.

È piuttosto semplice: i personaggi mettono i pezzi sul tavolo, li colpiscono con un martello e li trasformano in un oggetto.

Naturalmente, la maggior parte dell'attenzione è rivolta all'umorismo e i fan non sembrano essere convinti che la cosa funzioni.

Un film di Minecraft in live-action è sicuramente difficile da realizzare, vista l'estetica dei giochi, sebbene qualcuno abbia dimostrato che sarebbe bastato optare per un look maggiormente simile a quello dei videogame.

Ad ogni modo, quello della resa tecnica non è l'unico problema che il film di Minecraft ha dovuto affrontare in queste settimane.

Poco dopo la pubblicazione del trailer, infatti, la streamer Valkyrae ha dichiarato che durante le riprese del suo cameo nel film ha visto Jason Momoa “maltrattare” il resto del personale.

Ad ogni modo, Un Film Minecraft uscirà nelle sale durante il mese di aprile del prossimo anno.