Per il Ministero, nel patrimonio culturale dell'Italia c'è anche... Pikachu

Pokémon è sicuramente uno dei franchise più amati in tutto il mondo — se non addirittura il più amato in assoluto — ma, probabilmente, non avreste mai pensato di definirlo addirittura un "patrimonio culturale italiano".

Del resto, per quanto la saga di Game Freak abbia saputo conquistare il mercato italiano con i suoi videogiochi (trovate Scarlatto e Violetto su Amazon), carte collezionabili e serie animate, resta pur sempre un franchise nato e cresciuto in Giappone.

Perché vi stiamo raccontando tutto questo? Il motivo è semplice: pare infatti che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non la pensi affatto così.

Come segnalato infatti da Fanpage, il Ministero ha emesso nelle scorse giornate un francobollo raffigurante proprio il tenero Pokémon #25 di tipo elettro, in tiratura limitata e tra l'altro anche particolarmente gradevole da vedere.

Fin qui non ci sarebbe nessun problema, se non fosse che è stato deciso di raffigurare Pikachu come parte della serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano", come scritto anche sul sito ufficiale.

Per quanto la serie Pokémon sia particolarmente popolare nel nostro paese, al punto da aver sfornato anche campioni nei videogiochi, probabilmente definirla un "Patrimonio artistico e culturale italiano" ci sembra quantomeno esagerato e fuoriluogo.

Ad ogni modo, sono stati tirati circa 500.024 esemplari di questo francobollo in edizione limitata dal costo di 1,25 euro l'uno, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo pare che siano già esauriti.

L'iniziativa è sicuramente molto originale e piacerà ai più grandi fan di Pokémon del nostro paese, ma ci limitiamo a sottolineare che, probabilmente, andava quantomeno categorizzata con maggiore attenzione.

Chissà, magari questo ispirerà Game Freak a realizzare un videogioco di Pokémon che sia davvero ambientato in una nuova regione ispirata all'Italia.

Restando in tema di nuovi giochi, vi segnaliamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile Pokémon Trading Card Game Pocket, nuovo videogioco dedicato alle carte Pokémon che è già un incredibile successo.