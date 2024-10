Per fortuna c'è chi pensa ai giochi in italiano su Steam

Harold Halibut non sarà forse il videogioco più chiacchierato dell'anno, ma almeno in quest'occasione lo mettiamo sotto i riflettori perché il team di sviluppo ha annunciato The Italian Language Update, un nome abbastanza esplicativo.

Con una certa sorpresa, infatti, il team di sviluppo ha annunciato su Steam che il prossimo aggiornamento sarà dedicato proprio all'inserimento dei testi in lingua italiana, tra le altre cose.

Advertisement

La mancanza della lingua italiana nei videogiochi è un problema per molti, soprattutto quando si tratta di titoli che fanno molto affidamento sulla narrazione e il testo.

«È passato un po' di tempo e siamo felicissimi di annunciare che con questa patch abbiamo aggiunto i sottotitoli in italiano al gioco», dichiara il team nella nota pubblicata sulla piattaforma di Valve.

Ovviamente la lingua italiana non è l'unica cosa che l'aggiornamento inserirà all'interno di Harold Halibut.

Ecco il changelog completo:

Aggiunta la localizzazione in italiano

Risolto un bug che poteva impedire ai giocatori di avanzare nel Capitolo 5 dal secondo playthrough in poi (Harold appariva sotto l'ambiente in rari casi)

Aggiunta la localizzazione in italiano

Aggiunto un nuovo post-processing alla scena del Sottomarino Alieno

Aggiunte piante nel tunnel del Sottomarino Alieno

Migliorati i colliders nel Distretto dei Laboratori e in "Raccolta di Energia"

Risolto il problema della scomparsa del tubo AW in "Raccolta di Energia"

Aggiunti alcuni dettagli ambientali in "Raccolta di Energia"

Sistemati gli occhi dei Weeoos nella Timeline della Speranza

Aggiunta decorazione di tubature nel Distretto dei Laboratori

Ulteriori piccole correzioni e miglioramenti

In attesa di sapere se l'update arriverà anche su console, ci consigliamo comunque di recuperare il titolo perché, come vi abbiamo detto nella nostra recensione, è una produzione di grande qualità.

Se volete provare Harold Halibut nonostante lo scoglio della lingua inglese, sappiate che potete provarlo su Xbox con un abbonamento a Game Pass, che potete riscattare su Amazon.