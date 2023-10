Pentiment 2? L'autore non ci pensa nemmeno (per ora)

Da quando ha fatto il suo debutto, Pentiment è entrato nel cuore dei videogiocatori ed è diventato anche un ottimo biglietto da visita per Xbox Game Pass: il director, Josh Sawyer, spiegò infatti che realizzare un titolo di quel tipo sarebbe stato complicato senza l'abbonamento, se avesse avuto sulle spalle la responsabilità di renderlo "vendibile" per l'acquisto singolo.

Così, invece, in molti lo hanno giocato semplicemente perché era incluso nel loro abbonamento (lo trovate su Instant Gaming), scoprendo una piccola chicca a cui, sulla carta, non avrebbero dato un euro.

Ma se avesse un budget illimitato davanti, il design director di Obsidian Entertainment a che progetto vorrebbe lavorare? Di certo, non a Pentiment 2. Non per ora, almeno.

Il tema è venuto fuori durante un'intervista concessa a Touch Arcade, dove l'autore ha risposto a chi gli domandava se, con soldi infiniti a disposizione, vorrebbe dedicarsi a Pillars of Eternity 3, a Pentiment 2 o a Fallout New Vegas 2.

La risposta è stata piuttosto chiara:

«Non penso che farei Pentiment 2. Mi sento molto soddisfatto di quel gioco. Non è che non abbia intenzione di tornarci mai, ma probabilmente se dovessi farlo aspetterei almeno un po'».

Se avete mai svolto un lavoro creativo, sapete che di solito appena finita un'opera si è molto soddisfatti. Quando, invece, trascorre un po' di tempo, si inizia a immaginare cosa si poteva fare diversamente, cosa si poteva cambiare, in che modo si potrebbe evolvere la formula in futuro.

Probabilmente, per ora Sawyer non avverte ancora quella sensazione e, di conseguenza, non si dedicherebbe a un Pentiment 2: è ancora (e giustamente) troppo soddisfatto del primo.

Il budget infinito, allora, sarebbe dedicato a Pillars of Eternity 3, se Sawyer potesse scegliere:

«Se davvero avessi un budget infinito, penso che proverei Pillars of Eternity 3, perché so qual è stato il budget avuto per Deadfire – non era tanto, mentre ho sentito da un bel po' di persone che budget ha avuto Baldur's Gate III. Non parlerò di numeri, ma diciamo che se avessi a disposizione quel budget, allora farei Pillars of Eternity 3».

Al momento, tuttavia, sappiamo che Obsidian si sta misurando con una nuova ambiziosa prova: si tratta di Avowed, il suo gioco di ruolo ambientato proprio nel medesimo universo di Pillars of Eternity.

L'uscita è attesa per il 2024. Per un possibile ritorno di Pentiment, invece, mettiamoci comodi: non c'è fretta e va bene così – e che Dio ti benedica, Andreas.