Payday 3 finalmente si aggiorna, ma non con le novità sperate

Payday 3 ha bisogno decisamente di molti aggiustamenti da parte di Starbreeze, sotto forma di patch varie ed eventuali, e il tanto atteso update è arrivato proprio oggi all'interno dello shooter a base di rapine.

L'atteso terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, non è riuscito a portare a termine il colpo perfetto ed ha trovato un imprevisto proprio al lancio.

Advertisement

Gli sviluppatori hanno di recente rotto il lungo silenzio che è calato su Payday 3 dal lancio, spiegando perché non ci sono state delle novità riguardo il loro controverso progetto.

Dopo la prima lettera rivolta ai giocatori, Starbreeze ha pubblicato oggi l'update 1.0.1 per Payday 3 che inserisce molti fix, ma non gli aggiustamenti che i fan avevano richiesto.

Come riporta Dualshockers, i giocatori che non sono riusciti a ricevere il bonus preordine o gli articoli dell'edizione di livello superiore possono ora finalmente godersi i loro abiti cosmetici extra nel gioco.

Questo aggiornamento risolve anche il famigerato problema tecnico nel livello 99 Boxes, in cui i giocatori potevano sfruttare un exploit per ottenere XP per le armi molto più rapidamente del normale.

L'update pesa circa 2 GB su PC e, come rende noto Starbreeze, l'obiettivo principale della patch è risolvere i problemi tecnici piuttosto che toccare il sistema principale di gioco. Non c'è infatti nessuna modifica riguardo al sistema di progressione, una cosa per cui i giocatori avevano richiesto un intervento immediato. Il sistema di progressione verrà preso in considerazione in futuro, perché c'è bisogno di più feedback per poter capire come intervenire.

Tuttavia la patch note di Payday 3 è lo stesso lunghissima e piena di interventi, nella speranza che il gioco possa riprendersi un po'.

Payday 3 è infatti un fiasco al momento, senza mezzi termini. I recenti dati parlano chiaro, visto che addirittura Payday 2 ha il triplo dei giocatori attivi. Numeri che sono aumentati in maniera esponenziale per altro, a dimostrazione di quanto il terzo capitolo della saga non sia piaciuto.