Path of Exile 2 «non è abbastanza gratificante», ma arriva la soluzione

Path of Exile 2 è sicuramente un piccolo gioiello, ma Grinding Gear Games ammette che il gioco «non è abbastanza gratificante» e annuncia un piano di aggiornamenti urgenti per migliorare l’esperienza dei giocatori.

In un lungo post sul forum ufficiale, gli sviluppatori hanno elencato una serie di cambiamenti in risposta al feedback ricevuto durante il weekend di lancio (via Eurogamer).

Alcune modifiche sono già attive, mentre altre saranno implementate con una patch futura.

«Ci sono molte altre cose in arrivo. Quelle elencate in questo post sono le più urgenti,» ha dichiarato il team.



Uno dei principali problemi segnalati riguarda il sistema di ricompense, ritenuto poco soddisfacente.

Grinding Gear Games ha spiegato che modificare questo aspetto richiede cautela, perché un eccessivo aumento dei drop rischia di compromettere l’equilibrio del gioco.

Per migliorare l’esperienza dell’endgame, sono stati implementati i seguenti cambiamenti:

Bonus raddoppiati per rarità per ogni mod dei mostri rari.

Incremento del 10% al bonus di quantità per ogni mod dei mostri rari.

Maggiore probabilità che i mostri rari abbiano più modificatori, con un effetto crescente nei livelli avanzati.

Anche i tassi di drop di varie valute sono stati aumentati, così come le ricompense per le mappe modificate, che ora offrono benefici significativamente maggiori per l’aumento della difficoltà.

Altri aggiornamenti mirano a migliorare l’esperienza complessiva di gioco:

Schivata migliorata per ridurre il rischio che i giocatori rimangano bloccati.

Nuovi checkpoint per evitare di dover ripercorrere aree già completate.

Il comando "Solo Muovi" ora evita il namelocking per impedire attacchi nella direzione sbagliata.

I mostri rari saranno più facilmente visibili sulla minimappa, facilitando la progressione nell’endgame.

La lista completa delle modifiche è disponibile sul forum ufficiale di Path of Exile 2, qui.

Nonostante i problemi iniziali, come le code e i rallentamenti server previsti, il lancio è stato un successo.

Il gioco ha raggiunto un picco di 578.569 giocatori simultanei su Steam, secondo i dati di SteamDB. La risposta della community è stata accolta con entusiasmo dal team di sviluppo.

Con gli aggiornamenti in arrivo, Path of Exile 2 punta a consolidare il suo ruolo come uno dei migliori action RPG sul mercato, affrontando titoli di spessore come Diablo IV (che trovate su Amazon).

L’esperienza dell’Early Access è già promettente, come sottolineato nella nostra anteprima.