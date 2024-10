Gli aggiornamenti di Helldivers 2 si prendono una pausa e saltano il weeekend

Helldivers 2 è stato uno dei più grandi lanci videoludici dell'anno e, dopo un periodo di calma fisiologica, Arrowhead sta continuando ad aggiornare il gioco anche se, almeno per il weekend, si prenderà un attimo di pausa.

Il team di sviluppo non si è fermato un attimo per poter mantenere i giocatori attivi su Helldivers 2, con tanto di roadmap per dare ai giocatori degli appuntamenti fissi.

Stavano per arrivare anche gli aggiornamenti più attesi dai fan ma, come riporta PC Gamer, Arrowhead ci metterà un po' più di tempo per pubblicare gli ultimi update.

Lo scorso mese è arrivata una patch di bilanciamento massiccia, che ha reso molteplici configurazioni di armi più praticabili per la maggior parte dei giocatori. In breve, i giocatori sono stati più liberi di scegliere le armi che volevano per affrontare le missioni, e non solo le uniche giocabili per via degli eccessivi nerf ad alcune bocche da fuoco.

Arrowhead aveva promesso la citata roadmap di 60 giorni ma, a quanto pare, il team di sviluppo non si è preoccupato di controllare il calendario. Quel conto alla rovescia è diventato di 63 giorni perché Arrowhead salterà il weekend.

Tuttavia il motivo è molto semplice e, dobbiamo ammetterlo, abbastanza lungimirante. Visto che i giocatori giocano più che altro nel weekend, Arrowhead non vuole caricare una patch che possa creare problemi.

Lo hanno confermato il CCO Johan Pilestedt e il direttore del design Niklas Malmborg. «Non abbiamo guardato il calendario», ha ammesso: «È sabato, e non patchiamo durante il weekend perché non vogliamo rompere il gioco mentre lo state giocando.»

Il prossimo aggiornamento di Helldivers 2 arriverà quindi il prossimo martedì, e aspettiamo di vedere come sarà il gioco dopo questo update.

Speriamo che queste novità possano creare un po' di calma tra i fan di Helldivers 2, che avevano perso la pazienza e si erano prodigati nell'ormai rituale e famigerato review bombing del titolo sulle piattaforme.

