Parasite Eve Remake è un sogno e un fan lo ha immaginato

C'è una serie Square che meriterebbe un rilancio in grande stile e quella è senza dubbio Parasite Eve.

Senza nulla togliere a rifacimenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade (lo trovate suAmazon) anche Aya Brea meriterebbe un ritorno di qualche genere.

Se anni fa Square aveva registrato il marchio di Parasite Eve relativamente al territorio europeo, la notizia non ha però dato i frutti sperati.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Parasite Eve ha ricevuto il "suo" remake non ufficiale, grazie a un trailer davvero notevole.

Il bravo Aeon Zohar ha presentato una cutscene che successivamente mostra anche una fase di combattimento vera e propria.

Inutile dire che il filmato ha ottenuto oltre 10mila like e più di 1000 commenti, la maggior parte dei quali realmente entusiasti.

«Il primo Parasite Eve dovrebbe davvero ricevere il trattamento di Final Fantasy 7. Parasite Eve è una gemma davvero poco apprezzata», scrive un fan.

E ancora: «Sembra di classe, PE è l'unico gioco di cui muoio dalla voglia di un remake moderno».

«Mentre aspettiamo nei sogni un remake o qualsiasi altra cosa relativa a Parasite Eve, tutto ciò che posso dire è grazie per aver fatto qualcosa di così straordinario», scrive un altro appassionato.

Ricordiamo che il primo capitolo del franchise di action RPG è stato lanciato per la prima PlayStation nel 1998, sebbene non sia mai arrivato ufficialmente in Europa.

Il sequel, Parasite Eve 2, è sbarcato sulla piattaforma Sony nel 1999, mentre il terzo episodio, intitolato The 3rd Birthday, è stato pubblicato per PSP nel 2010, chiudendo la serie sino ad ora.

Nel 2020 Yoshinori Kitase aveva espresso il sogno di vedere prima o poi un rifacimento delle avventure di Aya, sebbene ad oggi resta un desiderio assolutamente non esaudito.

Speriamo che, magari dopo il presunto remake di Final Fantasy IX, Square possa in qualche modo ripensarci.