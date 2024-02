Palworld, i costumi di carnevale costano poco, ma sono terrificanti

Palworld è diventato un successo mondiale, anche se il clamore attorno al gioco sembra stia calando.

Il titolo, che in molti hanno paragonato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), è diventato in breve tempo uno dei giochi più giocati in assoluto.

Il trionfo inaspettato di Palworld ha visto poi un drastico calo di giocatori, sia su PC che su console.

Ora, come riportato anche da Destructoid, sembra che siano sbucati online alcuni costumi di carnevale dedicati al gioco, ma che questi siano davvero raccapriccianti.

Dagli adesivi ai peluche e tutto quello che c'è in mezzo, sembra che su AliExpress si possa trovare tutto il merchandising non ufficiale di Palworld che si possa desiderare.

Tra gli articoli più popolari attualmente disponibili sul sito ci sono i vestiti di Palworld. Felpe con cappuccio, magliette, cappelli e pigiami, tanto per citarne alcuni.

Tuttavia, non tutti questi articoli sono qualcosa che dovrebbe esistere: un utente di Reddit ha condiviso la sua scoperta sul subreddit del gioco, lasciando gli altri giocatori inorriditi e divertiti in egual maniera.

Vedere questi Pals portati in "vita" sotto forma di abiti da uomo adulto, inevitabilmente di scarsa qualità, vi farà avere incubi veri, nonostante il prezzo sia relativamente basso.

Ovviamente, il nostro consiglio è di stare alla larga da questo tipo di prodotti, spesso e volentieri realizzati con materiali scadenti e soprattutto sfruttando la manodopera umana.

Vero anche che in questi giorni sta ancora tenendo ancora banco la questione del presunto "plagio" di Palworld ai danni di Pokémon: di recente è infatti intervenuto sulla questione l'ex capo legale di The Pokémon Company: ecco le sue parole al riguardo.

Ma non è tutto: ricordiamo anche che, dopo The Pokémon Company, anche Shuntaro Furukawa, ossia il presidente di Nintendo, vuole vederci chiaro sui presunti plagi di Palworld.