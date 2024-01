Palworld invaso dai cheater: «Difficile prevenire problemi»

Potevano mancare i cheater in Palworld? Ovviamente no, e Pocketpair ora deve combattere con gli imbroglioni nel gioco popolato da milioni e milioni di videogiocatori, in rapida crescita.

Il videogioco clone di quell'altro videogioco con i mostri collezionabili (che trovate su Amazon) è la cosa più chiacchierata di questo 2024 della games industry, perché era da un po' che non si vedeva un videogioco così dirompente.

Il titolo che ha fatto indispettire anche The Pokémon Company, che ha già dichiarato di volerci vedere chiaro nei confronti del presunto utilizzo di asset aziendali da parte di Palworld, è diventato così tanto famoso in pochissimo tempo da richiedere l'intervento anche del PETA, che ha accusato il titolo di incentivare e glorificare il maltrattamento degli animali.

Ma tutto questo non importa a Pocketpair che, intanto, deve vedersela anche con i cheater (tramite IGN US).

Nel nuovo update pubblicato da pochissimo, infatti, ci sono anche delle “contromisure contro vari cheat ed exploit”. Nonostante l'intervento di Pocketpair, però, sembra che non sarà così facile sbarazzarsi del tutto dei cheater.

«Al momento è difficile prevenire completamente e immediatamente tutti i cheat», ha spiegato lo sviluppatore, rassicurando i giocatori sugli interventi futuri:

«Continueremo a concentrarci ancora di più sulla sicurezza e punteremo a creare un ambiente in cui tutti possano giocare in tutta tranquillità. Ci scusiamo sinceramente con tutti i giocatori che sono stati colpiti da questo incidente. Grazie per il vostro continuo supporto a Palworld.»

Xyrem, dell'organizzazione per la prevenzione dei cheat nei videogiochi, ha dichiarato ad IGN US che Palworld non dispone di un sistema proprietario anti-cheat, pertanto il client del server non ha modo di controllare se i giocatori stanno attivando delle mosse illecite all'interno del gioco.

In tutto questo, Pocketpair sta già sviluppando il prossimo videogioco-clone, e potrebbe arrivare prima del previsto per tutti gli orfani di Hollow Knight.