Palworld ha già fatto arrabbiare anche PETA, ovviamente

Se c'è un'altra cosa che Palworld adesso ha in comune con la saga di Pokémon, è aver attirato l'attenzione di PETA, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali che, spesso e volentieri, ha avuto qualcosa da ridire sugli ultimi videogiochi in uscita.

Proprio la saga ideata da Game Freak (trovate Scarlatto e Violetto su Amazon) è stata spesso al centro dei suoi attacchi, tra fan-game allo scopo di parodiarne le meccaniche fino a utilizzarli per cercare di promuovere uno stile di vita vegano.

L'incredibile successo ottenuto da Palworld — che certamente non brilla per originalità — ha dunque inevitabilmente attirato anch'esso l'occhio vigile di PETA, ma a differenza di quanto potreste pensare non ha alcun problema con l'utilizzo delle armi da fuoco.

In un commento rilasciato a Dot Esports, l'organizzazione ha fatto sapere di non aver apprezzato l'unica scelta di mangiare i Pal come cibo disponibile nel gioco, senza alcuna opzione alternativa per chi vuole uno stile di vita alternativo.

La vice president of programmes Elisa Allen sostiene che PETA ha ricevuto molte segnalazioni da giocatori che «non hanno alcun interesse nel mangiare Pal», chiedendo così a Pocketpair di adeguarsi e creare un'opzione per i giocatori vegani.

Considerando il tipo di black humor presente all'interno del titolo — e diciamo solo che la carne dei Pal non è esattamente l'unica che potete "produrre" — riteniamo molto difficile che l'appello di PETA possa essere ascoltato.

Del resto, gli sviluppatori hanno già pubblicato una roadmap con tutte le novità in arrivo per il futuro: le opzioni vegane non sono presenti da nessuna parte.

In ogni caso, è sicuramente molto divertente che il nuovo gioco che l'organizzazione ha deciso di tenere d'occhio è proprio un "rivale" di Pokémon, dopo gli anni di battaglie che la serie di Game Freak ha dovuto subire al riguardo.

Resta ovviamente da capire se ci sarà davvero spazio per eventuali novità, dopo che The Pokémon Company ha annunciato l'intenzione di capire fino in fondo se ci sia stato o meno un plagio.