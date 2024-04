Palworld è morto? A quanto pare no

Palworld si era palesato come un successo senza freni, sebbene il titolo sia poi crollato inesorabilmente.

Il titolo, che in molti hanno paragonato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), era infatti partito col piede giusto, per poi vedere una migrazione di giocatori di massa.

La caduta libera di Palworld potrebbe però arrestarsi la prossima estate, con l'arrivo di nuovi contenuti.

Come riportato anche da Rock, Paper, Shotgun, Palworld ha da poco annunciato l'arrivo di ben quattro nuove creature che i giocatori potranno fare loro nel gioco durante le prossime settimane.

I nuovi Pal non hanno ancora un nome, ma sembrano essere i seguenti: "karate frog, confused peacock, dopey fungus, levitating sleeve creep".

Rivelati nell'ambito del recente showcase Xbox in collaborazione con la redazione IGN US, i Pal in questione dovrebbero arrivare con un aggiornamento quest'estate. Trovate un primo filmato poco sotto, nel player dedicato, in modo da farvi un'idea voi stessi.

Sono state mostrate anche le nuove armi in arrivo, tra cui una sorta di fucile a energia e un nuovo lanciafiamme. Non male, insomma.

Staremo a vedere quindi se questa serie di nuove e interessanti novità basterà al "clone dei Pokémon" di risollevarsi dall'oblio in cui è inevitabilmente finito nel corso degli ultimi mesi.

Ricordiamo che il director del gioco, Mizobe, ha affermato che il team non crescerà in modo sostanziale, nonostante il successo sbalorditivo di Palworld, ignorando quindi tripla A a grande budget.

Restando in tema, il gioco ha anche tenuto testa al primo, vero grande aggiornamento ufficiale: parliamo infatti della prima raid con Bellanoir, un Pal inedito da sconfiggere.

Ma non è tutto: parlando di curiosità, di recente il canale YouTube 64 Bits ha immaginato Palworld con lo stile grafico di Pokémon Bianco e Nero su Nintendo DS: il risultato è già nostalgico.