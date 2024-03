Palworld come Pokémon Bianco e Nero: il demake dei fan per DS è già nostalgico

Palworld ha saputo conquistare sorprendentemente una quantità incredibile di fan in occasione del lancio, grazie a un mix delle meccaniche survival al fascino dei Pokémon, con Pal da catturare e mettere al nostro servizio in un gioco con tematiche decisamente lontane dall'universo di Game Freak.

Il fenomeno di Pocketpair ha saputo conquistare un ampio pubblico non solo su Steam, ma anche grazie a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), dato che il titolo è stato reso disponibile in accesso anticipato fin dal giorno del lancio.

Un titolo però finito spesso sotto l'occhio del ciclone proprio per via delle sue incredibili somiglianze con Pokémon, al punto da aver attirato proprio l'attenzione di Nintendo e di The Pokémon Company, ma che nonostante le "minacce" non sembrerebbero volersi al momento muovere per vie legali.

Il canale YouTube 64 Bits ha però deciso di approfondire ulteriormente queste somiglianze, ponendosi una domanda importante: e se Palworld non solo fosse stato davvero un gioco ufficiale di Pokémon, ma fosse uscito su Nintendo DS?

I fan hanno dunque deciso di immaginare un vero e proprio "demake" di Palworld su DS, adottando uno stile grafico somigliante a quello visto in Pokémon Bianco e Nero e ispirandosi a quasi tutti i giochi della serie usciti sulla console a due schermi.

Il risultato è già incredibilmente nostalgico e farà venire voglia di provarlo perfino ai fan della serie Game Freak, ma lasceremo che siate voi stessi a giudicare il video che vi allegheremo di seguito:

Gli autori hanno ammesso di essersi ispirati non soltanto ai videogiochi di Pokémon, ma anche a The Legend of Zelda Phantom Hourglass e Chibi Robo Park Patrol, altre due piccole gemme disponibili su DS.

Per quanto possa far venire voglia di provarlo subito, dobbiamo purtroppo ricordarvi che si tratta solo di un video concettuale e non di un fangame vero e proprio: a meno che altri fan non decidano di mettersi al lavoro per ricrearlo per davvero, non è possibile giocarlo su DS. Tuttavia, potrete sempre acquistare il "vero" Palworld su PC e Xbox.

Ricordiamo che il titolo di Pocketpair si è recentemente aggiornato alla patch 1.5.1, che su Xbox ha portato ad alcune censure poco gradite dai fan.

E restando in tema con Pokémon, ci sono novità anche per la serie di Game Freak: l'annuncio di Leggende Pokémon Z-A spezzerà un record che durava addirittura dall'uscita di Rosso e Verde.