Palworld è già diventato il caso del 2024, probabilmente

Palworld fa parte di quei fenomeni ricorrenti che arrivano di tanto in tanto nel mondo dei videogiochi, ma i numeri che sta generando in queste prime ore dal lancio sono francamente impressionanti, e con tutta probabilità sarà uno dei casi del 2024.

Cavalcando tra lo scherzo e la demo in Unreal Engine 5 che ci ha creduto molto, Palworld ha trovato la sua strada negli ultimi anni ed è arrivato alla sua versione definitiva proprio qualche ora fa.

Il titolo, che è disponibile anche gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), ha fatto parlare di sé per la somiglianza con quell'altro videogioco molto famoso con le creature collezionabili, che gli sviluppatori hanno giustamente cavalcato tra meme e realtà.

Una manovra che è stata decisamente fruttuosa perché i server di gioco sono stati presi d'assalto nelle prime ore dal lancio, sia su Steam che sulle altre piattaforme, dimostrando che c'era una bella fetta di pubblico interessata a scoprire cosa c'è dietro Palworld.

Una bella somma di denaro, stando alle vendite delle prime ore dal lancio.

Come riportano gli sviluppatori su X, Palworld si sta rivelando decisamente fruttuoso:

Nelle prime 8 ore dal lancio, Palworld ha venduto oltre 1 milione di copie.

Si tratta, quindi, di giocatori paganti che non hanno avviato il titolo all'interno di Game Pass, ma che hanno deciso di acquistare e provare Palworld in prima persona.

Il successo ha sorpreso anche gli stessi sviluppatori, che hanno visto i propri server crollare sotto il peso di milioni di giocatori.

Lo sviluppatore ha infati segnalato che i server di gioco sono diventati instabili a causa dell'elevato numero di giocatori simultanei, e che gli utenti potrebbero riscontrare problemi di connessione ai server.

Sarà necessario anche provare più volte a connettersi prima di entrare nel mondo di Palworld, in attesa che il provider possa potenziare la capacità e/o finisca la sbornia dell'effetto novità anche per via della sua presenza su Game Pass.

Vedremo se Palworld riuscirà a mantenere l'interesse nel lungo periodo, ma anche per il fatto di essere inspiegabilmente sfuggito all'ira dei legali di Nintendo, questo è già uno dei casi dell'anno.