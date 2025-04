Palworld contro Nintendo, Pocketpair contrattacca usando The Legend of Zelda

L'intricata battaglia legale tra Pocketpair e Nintendo si arricchisce di nuovi elementi difensivi, con gli autori di Palworld che puntano il dito anche contro The Legend of Zelda.

Ricordete che, dopo un lungo silenzio iniziale, Nintendo e The Pokémon Company avevano attaccato Pocketpair relativamente ai brevetti inseriti all'interno di Palworld. In buona sostanza, le aziende nipponiche accusavano il titolo di aver usufruito di brevetti di gameplay registrati in videogiochi come Leggende Pokémon: Arceus.

I tre brevetti al centro della disputa riguardano rispettivamente: un meccanismo per catturare creature lanciando oggetti in un ambiente virtuale (Brevetto No. 7545191); un sistema di movimento e collisione dei personaggi durante le battaglie (Brevetto No. 7493117); e un sistema dinamico di cavalcatura per personaggi che si muovono attraverso terreni diversi (Brevetto No. 7528390).

E ora, come riporta Windows Central, Pocketpair vuole contrattaccare Nintendo con la sua stessa mossa. Sono emersi infatti dei dettagli illuminanti sulla strategia difensiva adottata da Pocketpair nella disputa sui brevetti.

La controversia, attualmente in corso presso il Tribunale distrettuale di Tokyo, solleva questioni fondamentali sul concetto stesso di innovazione e sulla legittimità di proteggere meccaniche di gioco considerate da molti come patrimonio comune del medium.

Il punto centrale della difesa di Pocketpair ruota attorno a un concetto giuridico ben preciso: il "prior art", ovvero la dimostrazione che le meccaniche rivendicate da Nintendo attraverso i suoi brevetti esistevano già in numerosi titoli precedenti.

Pocketpair ha stilato una lista di titoli che avevano delle meccaniche di gioco viste in successivi giochi Nintendo, e sono davvero tanti.

Con delle sorprese, come potete vedere:

Craftopia, pubblicato da Pocketpair

Pocket Souls (mod di Dark Souls 3)

Ark: Survival Evolved

The Legend of Zelda

Leggende Pokémon Arceus (menzionato per le meccaniche in questione)

Pokémon Spada e Scudo (idem come sopra)

Final Fantasy 14

Tomb Raider

Far Cry 5

Monster Super League

Pixelmon, mod di Minecraft

Pikmin 3 Deluxe

Rune Factory 5

Titanfall 2

Path of Exile

Octopath Traveler

Dragon Quest Builders

Nexomon

NukaMon mod per Fallout 4

Monster Hunter 4G/Ultimate

ArcheAge

Riders of Icarus

La tesi sostenuta in questo caso è che questi brevetti non avrebbero dovuto essere concessi a Nintendo in primo luogo, perché i meccanismi dichiarati erano già in uso.

La mossa audace di Pocketpair è menzionare addirittura The Legend of Zelda e titoli come Pikmin 3 Deluxe, a dimostrazione di quanto certe meccaniche siano radicate nella cultura videoludica.

L'argomentazione difensiva si estende anche alla considerazione che Palworld non può essere direttamente paragonato ai giochi Pokémon, essendo primariamente un titolo di sopravvivenza e crafting, mentre i titoli Nintendo sono giochi di ruolo con la collezione di creature come meccanica centrale.

L'esito di questa causa sarà importantissimo, perché darà un precedente chiaro sul tema sempre più grigio dei brevetti depositati sulle idee di gameplay. Il tutto mentre Palworld, nel frattempo, è diventato davvero il gioco del futuro che ipotizzavo.