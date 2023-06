Ok, questo è il gadget sui videogiochi più bello di sempre

I gadget dedicati ai videogiochi, tra collezionabili e oggetti promozionali, non sono certo una novità ma quelli di Pikmin 4 ci hanno spiazzato per la loro carineria.

Il nuovo titolo della saga creata dalle genialità di Shigeru Miyamoto, che potete già ordinare su Amazon, sarà uno dei titoli dell'estate di Nintendo Switch.

Pikmin 4 è stato annunciato molto tempo fa ma, ma solo di recente è stata confermata una data di uscita della nuova creatura di Miyamoto.

E recentemente è tornato, con una certa discrezione bisogna dire, mostrando una feature del tutto inedita e promettente per la saga.

Nintendo si sta preparando al lancio e, tra i tanti gadget che sono stati e verranno prodotti, ce n'è uno che vorremmo subito anche noi.

Una bath bomb, una bomba da bagno.

Se pensate che una bath bomb non possa essere un gadget perfetto per i videogiochi, vi conviene vedere cosa ha preparato Nintendo per Pikmin 4.

Il sito giapponese Hobby Watch ha pubblicato il nuovo merchandise di Bandai, che sono stati mostrati per la prima volta al Tokyo Toy Show dall'8 all'11 giugno.

Guardate quanto sono belle:

Le bath bomb stesse sembrano un frutto, come se fossero dei Pikmin ancora sepolti sotto terra, pronti per essere usati per combattere ed esplorare.

Quando si dissolvono nell'acqua rivelano uno dei cinque esserini al suo interno, uno tra quelli rossi, blu, gialli, viola e bianchi, come apparsi in Pikmin e Pikmin 2.

Questi gadget sranno in vendita da ottobre di quest'anno al prezzo di 550 yen (circa €4) ma, al momento, non sappiamo se verranno distribuite anche in Occidente o rimarranno un'esclusiva per il Giappone. Nel dubbio, tampinate i vostri importatori di gadget preferiti.

Nell'attesa speriamo che Pikmin 4 possa essere uno dei giochi dell'eventuale prossimo Nintendo Direct, che ha ricevuto una nuova conferma.

E se non vedete l'ora di tornare ad esplorare pianeti in compagnia degli esserini di Nintendo, ecco come preordinare il gioco.