Offerte per l'Anno Nuovo su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 5 euro

Mancano pochi giorni alla conclusione delle Offerte per l'Anno Nuovo proposte da PlayStation Store: la prima vera svendita del 2025 inaugurata quest'anno dal negozio digitale per le console di casa Sony.

Dal 30 gennaio 2025 queste offerte non saranno più disponibili: questo significa che, con buona probabilità, già dal prossimo mercoledì potremo aspettarci nuove iniziative dallo store.

In attesa di saperne di più al riguardo, anche per questo fine settimana abbiamo deciso di venirvi incontro e aiutarvi a risparmiare il più possibile, segnalandovi i migliori giochi disponibili a meno di 5 euro l'uno (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Troverete la nostra personale selezione qui di seguito, in cui abbiamo deciso di limitarci a un solo gioco o bundle per franchise tra quelli coinvolti.

Offerte per l'Anno Nuovo PlayStation Store | I migliori giochi a meno di 5 euro

Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Battlefield 1 Revolution a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) Blasphemous a 4,99€ (anziché 24,99€)

a 4,99€ (anziché 24,99€) Cars 3: In Gara per la Vittoria a 4,19€ (anziché 59,99€)

a 4,19€ (anziché 59,99€) Castlevania Requiem a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Darksiders Warmastered Edition a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Descenders a 4,39€ (anziché 21,99€)

a 4,39€ (anziché 21,99€) Doom a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Goat Simulator: The GOATY a 4,79€ (anziché 23,99€)

a 4,79€ (anziché 23,99€) Just Cause 3: XXL Edition a 4,19€ (anziché 29,99€)

a 4,19€ (anziché 29,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) LEGO Marvel's Avengers a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) Mass Effect Andromeda a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Metal Slug XX a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Metro 2033 Redux a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Moving Out a 4,99€ (anziché 24,99€)

a 4,99€ (anziché 24,99€) Need for Speed a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Outlast a 3,79€ (anziché 18,99€)

a 3,79€ (anziché 18,99€) Road 96 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Saints Row IV: Re-Elected a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Salt and Sanctuary a 3,59€ (anziché 17,99€)

a 3,59€ (anziché 17,99€) Sherlock Holmes: The Devil's Daughter a 3,19€ (anziché 39,99€)

a 3,19€ (anziché 39,99€) Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Thronebreaker: The Witcher Tales a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Titanfall 2: Ultimate Edition a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Unravel Two a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Wolfenstein: Youngblood a 4,99€ (anziché 19,99€)

Ricordiamo come sempre che questa è solo una nostra selezione parziale: potete trovare tantissimi altri giochi scontati a meno di 5 euro l'uno, oltre a diversi contenuti aggiuntivi per i vostri titoli preferiti.

Vi invitiamo pertanto a consultare l'elenco completo al seguente indirizzo, finché le promozioni resteranno attive.