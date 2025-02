Offerte "Il Pianeta degli Sconti" su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 5 euro

Tra pochi giorni termineranno le offerte di PlayStation Store appartenenti alla promozione "Il Pianeta degli Sconti", l'iniziativa che permette di risparmiare cifre importanti su alcuni dei videogiochi più venduti sulle console di casa Sony.

Queste offerte come sempre nascondono però numerose perle nascoste, con diversi videogiochi a piccolissimi prezzi che vale la pena di recuperare, anche a meno di 5 euro l'uno (trovate gift card per l'acquisto su Amazon).

Dato che la promozione sta per terminare, abbiamo deciso di scegliere per voi i migliori giochi sotto i 5 euro su PlayStation Store che non dovreste lasciarvi scappare, così da venirvi incontro e aiutarvi nelle vostre ricerche:

Il Pianeta degli Sconti | I migliori giochi a meno di 5 euro su PS Store

Battlefield V a 1,99€ (anziché 39,99€)

a 1,99€ (anziché 39,99€) BioShock 2 Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Burnout Paradise Remastered a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Day of the Tentacle Remastered a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Dead Island Definitive Collection a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Dishonored 2 a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Grim Fandango Remastered a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Guacamelee! 2 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Just Cause 3 a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) LEGO Batman 3: Gotham e Oltre a 4,79€ (anziché 19,99€)

a 4,79€ (anziché 19,99€) LEGO City Undercover a 4,79€ (anziché 59,99€)

a 4,79€ (anziché 59,99€) Liar's Pub a 4,19€ (anziché 6,99€)

a 4,19€ (anziché 6,99€) Lost in Random a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Mad Max a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mirror's Edge Catalyst a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Mortal Kombat X a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Need for Speed Payback a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Quake II a 3,99€ (anziché 9,99€)

a 3,99€ (anziché 9,99€) Rayman Legends a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Saints Row: Gat out of Hell a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Tales of Zestiria a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Titanfall 2 a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Vampire Survivors a 3,99€ (anziché 4,99€)

a 3,99€ (anziché 4,99€) Watch_Dogs a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) XCOM 2 a 2,49€ (anziché 49,99€)

Dato che potete trovare oltre 800 giochi scontati a meno di 5 euro l'uno, la nostra deve essere considerata solo una selezione parziale: vi raccomandiamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Ricordiamo ancora una volta di approfittare il prima possibile di queste occasioni: la promozione Il Pianeta degli Sconti terminerà infatti il 27 febbraio.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono state svelate anche le offerte "Divertimento continuo": si tratta di promozioni pensate prevalentemente per DLC e contenuti aggiuntivi, ma che nascondono anche diversi giochi completi molto interessanti.