Offerte Eneba: 10% di sconto in più sui giochi selezionati

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti eccezionali, a cui è si può aggiungere un ulteriore 10% di sconto inserendo il codice sconto GAMESUMMER in fase di checkout.

Ad esempio, è possibile portarsi a casa Star Wars Jedi Survivor a soli 39,87€, usando il codice GAMESUMMER e ottenendo un ulteriore sconto del 10% rispetto al prezzo, già scontato di 44,30€.

Star Wars Jedi Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment, punta ad arricchire l'universo di Star Wars con nuove storie, personaggi e mondi, proponendo anche combattimenti entusiasmanti che sono stati molto apprezzati nel precedente capitolo, Star Wars Jedi Fallen Order.

Advertisement

Star Wars Jedi Survivor è ambiento cinque anni dopo gli eventi narrati in Star Wars Jedi Fallen Order. Il protagonista, Cal, è ancora costretto a difendersi dall'Impero, ma, allo stesso tempo, si confronta con l'enorme responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi sopravvissuti nella galassia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che "Star Wars Jedi: Survivor è un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise".

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.