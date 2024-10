Qualche giorno fa, PlayStation Store ha accolto una nuova ondata di sconti sui giochi in digitale, che prevede tagli di prezzo fino al 90% per oltre 2.800 videogame in catalogo, come segnalato nella nostra notizia sui saldi PS Store.

Visto che i giochi in promozione sono parecchi, abbiamo deciso di andare a caccia di quelli che potete comprare spendendo 5 euro o meno, in modo che possiate intrattenervi investendo una cifra davvero piccola. Le offerte, ricordiamo, vi accompagneranno un po' per tutto il mese, considerando che rimarranno attive fino al 24 ottobre prossimo.

Di seguito, infine, condividiamo con voi le nostre segnalazioni.

E ricordate che, se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, potete trovarlo su Instant Gaming.

Offerte d'autunno PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 5 euro

Mortal Kombat 11 a 4,99€ anziché 49,99€

a 4,99€ anziché 49,99€ Metro Exodus a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Sid Meier's Civilization VI a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Injustice 2 a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Descenders a 4,39€ anziché 21,99€

a 4,39€ anziché 21,99€ Tomb Raider Definitive Edition a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Metro Redux a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ GRIS a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Destroy All Humans! (2005) a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Dead Island Definitive Collection a 2,99€ anziché 29,99€

a 2,99€ anziché 29,99€ The Escapists a 3,59€ anziché 17,99€

a 3,59€ anziché 17,99€ Nickelodeon All-Star Brawl a 4,99€ anziché 49,99€

a 4,99€ anziché 49,99€ Pizza Possum a 4,19€ anziché 6,99€

a 4,19€ anziché 6,99€ Gravel Special Edition a 2,99€ anziché 29,99€

a 2,99€ anziché 29,99€ Tennis World Tour Roland Garros Edition a 2,99€ anziché 29,99€

a 2,99€ anziché 29,99€ SteamWorld Dig 2 a 2,99€ anziché 19,99€

a 2,99€ anziché 19,99€ Ys Origin a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Valkyria Chronicles Remastered a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Beyond a Steel Sky a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Guacamelee! 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Transistor a 3,79€ anziché 18,99€

a 3,79€ anziché 18,99€ Batora: Lost Haven a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ This is the Police a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Last Day of June a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Hidden Through Time a 3,99€ anziché 7,99€

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno attive fino al prossimo 24 ottobre, dopodiché tutti i giochi coinvolti torneranno ai loro prezzi normali.

Per la lista completa dei giochi in sconto, date un'occhiata a PlayStation Store.